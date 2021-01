Niedzielski: jesteśmy w krytycznym okresie

Jesteśmy w krytycznym okresie, który zdecyduje, czy po 17 stycznia będziemy mogli dokonać kroku idącego w kierunku poluzowania lub - jeżeli sytuacja się pogorszy - nawet przewidywany jest ewentualny wariant obostrzeń - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski

Niedzielski zaapelował do Polaków, by najbliższe dwa tygodnie potraktować „jak przysłowiową kwarantannę” i przestrzegać obowiązujących zaleceń.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister zdrowia poinformował, że odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omawiana była bieżąca sytuacja epidemiczna oraz perspektywy jej rozwoju.

Przypomnę, że jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy obostrzenia zdefiniowane według tych reguł, które były charakterystyczne dla tzw. etapu odpowiedzialności, poszerzone o zagadnienie związane ze stokami, hotelami i innymi regulacjami - zaznaczył Niedzielski. Podkreślił, że ich celem jest chronienie naszego życia i zdrowia.

Według szefa MZ, najważniejsze obecnie jest to, jaki będzie skutek epidemiczny Świąt Bożego Narodzenia oraz sylwestra. Zaznaczył, że liczba zakażonych, „która będzie ewentualnie wynikała z tego okresu, będzie decydowała o tym, co będziemy robili po 17 stycznia”.

Jesteśmy zatem znowu w takim można powiedzieć krytycznym okresie, który zdecyduje o tym, czy po 17 stycznia będziemy mogli dokonać takiego kroku, który będzie szedł w kierunku poluzowania lub, jeśli sytuacja się pogorszy, nawet przewidywane jest ewentualny wariant obostrzeń - powiedział minister zdrowia.

Zaapelował do Polaków, by okres najbliższych dwóch tygodni potraktować „jako przysłowiową kwarantannę” i przestrzegać obowiązujących zaleceń. „Patrząc na doświadczenie, jakie mamy po Sylwestrze, gdy liczba incydentów opisywanych przez policję i GIS była bardzo niewielka, ja zewsząd otrzymywałem komentarze, że to była bardzo spokojna sylwestrowa noc i ja mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk na to, że w najbliższym okresie nie będziemy mieli eskalacji zachorowań i to widmo trzeciej fali nie będzie się po prostu materializowało” - podkreślił Niedzielski.

Zgodnie z decyzjami ogłoszonymi 17 grudnia przez ministra zdrowia od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich.

Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

PAP/KG