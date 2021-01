Glapiński: Chcemy więcej złota w polskich rezerwach

Podwojenie krajowych złotych rezerw oraz przywóz ich części do kraju to część ambicji prezesa NBP, które już udało mu się zrealizować. Plany, a przynajmniej zamierzenia Glapińskiego obejmują ponowne podwojenie rezerw złota w Polsce – informuje portal Bankier.pl. Chciałbym, żeby złoto w jeszcze większym stopniu znalazło się w naszych rezerwach – powiedział Glapiński

Odpowiadając w piątek podczas konferencji prasowej na pytania dziennikarzy prezes Glapiński ustosunkował się m.in. do kwestii stóp procentowych, inflacji, skutków pandemii w gospodarce, kondycji sektora bankowego oraz właśnie sprawy złota jako rezerwy walutowej.

Chciałbym, żeby złoto w jeszcze większym stopniu znalazło się w naszych rezerwach. W przyszłej kadencji zarządu banku rezerwy złota powinny się podwyższyć z 9 proc., co jest średnią światową, do 20 proc., co jest średnią europejską. – mówił Adam Glapiński.