NBP: Niepewność firm obniżyła się

Niepewność przedsiębiorstw, wynikająca obecnie głównie z pandemii koronawirusa obniżyła się, wciąż utrzymując się jednak na wysokim poziomie, poinformował Narodowy Bank Polski

Zarówno odsetek przedsiębiorstw oceniających niepewność swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej jako wysoką, jak i odsetek podmiotów zaliczających niepewność do barier rozwoju, obniżyły się w relacji kwartalnej. Wskaźniki te wciąż jednak utrzymują się na poziomach wyraźnie wyższych niż długookresowa średnia - czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

Na wysokim, ale zdecydowanie niższym niż przed półroczem poziomie utrzymuje się ekspozycja przedsiębiorstw na ryzyko bankructwa, podano w raporcie.

Istnieją jednak przesłanki wskazujące na stopniowe przystosowywanie się części przedsiębiorstw do funkcjonowania w nowych realiach gospodarczych. W obliczu ograniczeń administracyjnych w swobodnym funkcjonowaniu gospodarki wysoki pozostaje odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa. Wyraźny spadek tego odsetka w relacji półrocznej, jak również spadki ocen niepewności oraz odsetków przedsiębiorstw formułujących negatywne oraz błędne (ex post) prognozy sugerują jednak, że przedsiębiorstwa stopniowo przystosowują się do otoczenia zewnętrznego oraz podejmują stosowne działania adaptacyjne - czytamy dalej.