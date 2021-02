W dobie koronawirusa rodzi się mniej dzieci

W czasach zarazy Polacy przekładają śluby i odkładają decyzje o posiadaniu dziecka - pisze środowa „Rzeczpospolita”. Jak dodaje, w efekcie mamy spadek liczby urodzeń w 2020 r., który prawdopodobnie będzie także w tym

„Rzeczpospolita” przypomina szacunkowe dane Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z którymi w 2020 r. liczba Polaków zmniejszyła się o ok. 115 tys. osób.

Czytaj też: Maląg: odwrócenie trendów demografii to proces długofalowy

To nie tylko skutek wyższej – spowodowanej głównie przez Covid-19 – śmiertelności, ale także efekt mniejszej liczby urodzeń. Sztandarowy program PiS Rodzina 500 plus kolejny rok z rzędu nie miał wpływu na demografię. GUS szacuje, że w 2020 r. zarejestrowano 355 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 20 tys. mniej niż w poprzednim roku - czytamy w „Rz”.