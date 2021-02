Tesla kupuje bitcoina za 1,5 mld dol.! Kurs wystrzelił!

Kurs bitcoina wystrzelił po tym, jak okazało się, że - należąca do Elona Muska - Tesla zainwestowała w największą kryptowalutę 1,5 mld dol. Producent aut elektrycznych jest zobligowany do publikacji takich danych w sprawozdaniach do amerykańskiego regulatora SEC. Co ciekawe, Tesla nie wyklucza przyjmowania płatności za swoje pojazdy w bitoinach.

Kurs w ciągu ostatnich 24 godzin bitcoin wzrósł o ponad 10 proc, a cena zbliża się do 44 tys. dol. Tym samym kapitalizacja kryptowaluty na chwilę przebiła giełdową wartość samej Tesli, czyli ponad 800 mld dol.

„Zainwestowaliśmy łącznie 1,50 mld dolarów w bitcoiny zgodnie z tą polityką i możemy od czasu do czasu lub długoterminowo nabywać i utrzymywać aktywa cyfrowe” - czytamy w sprawozdaniu, jakie Tesla wysłała do amerykańskiego odpowiednika KNF-u, czyli SEC.

Jednak to nie wszystko. Tesla pisze, że spodziewa się, iż „w najbliższej przyszłości zaczniemy akceptować bitcoiny jako formę płatności za nasze produkty, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów i początkowo na ograniczonych zasadach”.

