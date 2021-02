Duzi mają lepiej? STOPP apeluje do premiera i prezesa PiS

Stowarzyszenie małych firm apeluje do Premiera Mateusza Morawieckiego i Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o akcyzę na płyny do e-papierosów i sprawiedliwe opodatkowanie

Stowarzyszenie STOPP reprezentujące interesy małych i średnich przedsiębiorców z branży producentów, dystrybutorów i sprzedawców płynów do papierosów elektronicznych. Jak czytamy, stowarzyszenie jest niezwykle rozczarowane brakiem wsparcia rządu w tych trudnych czasach pandemii.

Stowarzyszenie podkreśla, że nie prosiło o wsparcie finansowe ze strony rządu, zaś jego firmy członkowskie nie protestowały wówczas, gdy zamykano ich punkty handlowe.

Przedstawiciele STOPP przypominają, że apelowali do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o pilne wdrożenie działań zmierzających do zmiany sposobu naliczania podatku akcyzowego, ponieważ obecne regulacje w ich ocenie stawiają w uprzywilejowanej pozycji globalne firmy produkujące płyny do e-papierosów we wkładach jednorazowych.

Zmiana sposobu naliczania akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych pozwoliłaby ochronić interesy małych i średnich polskich firm - czytamy w apelu do obecnego rządu. - Dzisiejsza dyskusja na temat akcyzy w ogóle nie dotyczy polskich MŚP. To walka między gigantami. Tymczasem firmy: JULL, British American Tobacco (BAT) i Japan Tobacco International (JTI) płacą za swoje flagowe e-papierosy od 0,4 zł do 1 zł akcyzy. Philip Morris za swoje wkłady tytoniowe do podgrzewania płaci niecałe 2 zł akcyzy. A my, ci najmniejsi i z najmniejszymi zasobami, płacimy najwięcej. Taki sposób naliczania akcyzy doprowadzi do tego, że ceny produktów globalnych firm wzrosną od kilku do około 20 proc., podczas gdy produkty małych firm zdrożeją od 100 proc. do nawet 700 proc. - czytamy w apelu STOPP.

Stowarzyszenie ponownie apeluje o wsparcie swoich postulatów przez premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że państwo powinno prowadzić dwutorową politykę w stosunku do alternatywnych produktów, które pozwalają na walkę z nałogiem palenia, takich jak elektroniczne papierosy oraz podgrzewacze tytoniu (nowatorskie wyroby tytoniowe). Z jednej strony polityka ta powinna mieć na celu ograniczenie dostępu do tych produktów przez osoby nieletnie. Z drugiej strony powinny być one preferowane fiskalnie i trafiać do osób, które nie potrafią poradzić sobie z nałogiem palenia. Jesteśmy przeciwni jakimkolwiek podwyżkom akcyzy na mniej szkodliwe alternatywy dla papierosów. Postulujemy o pilną zmianę sposobu naliczania akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych tak, aby chronić interesy małych i średnich polskich firm. Nie możemy zaakceptować sytuacji, w której globalne korporacje płacą niższą akcyzę niż polscy producenci płynu do papierosów elektronicznych! - czytamy w apelu STOPP.

