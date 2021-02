Northvolt - firma byłego wiceprezesa Tesli w Gdańsku

W Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku powstanie wysoce zautomatyzowany i nowoczesny zakład produkcyjny Northvolt oraz inżynierskie centrum badawczo-rozwojowe modułów bateryjnych, systemów magazynowania energii oraz procesów i technologii produkcyjnych.

Wytwarzane produkty będą kompleksowym rozwiązaniem do magazynowania energii oraz zastosowań przemysłowych, m.in. w specjalistycznych pojazdach i maszynach górniczych. Produkcja ruszy w 2022 roku.

Northvolt zainwestuje 200 mln dolarów w budowę fabryki umożliwiającej montaż najnowocześniejszych, zrównoważonych systemów magazynowania energii.

Fabryka o powierzchni 50 tys. m kw. powstanie w Gdańsku w dwóch etapach. Jednocześnie powstanie też nowoczesne centrum badawcze.

Inwestycja ma być zlokalizowana na terenach należących do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nieoficjalnie mówi się o byłych terenach stoczniowych – informuje portal trójmiasto.pl.

W ramach nowego projektu powstanie 500 nowych miejsc pracy.

Decyzja szwedzkiego Northvolta o budowie fabryki modułów bateryjnych w Gdańsku to dowód, że postawienie 5 lat temu na elektromobilność procentuje - ocenił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Jak mówił, przed pięciu laty były liczne pytania, czy Polskę w ogóle stać na wyzwania w obszarze, który nie był wtedy jeszcze ani dominujący, ani zaawansowany technologicznie.

Dobrze odczytaliśmy trendy światowe - podkreślił. Teraz Polska staje się największym w UE producentem baterii litowo-jonowych, do Niemiec sprzedaje ich więcej niż Chiny i Korea Płd. razem wzięte - dodał minister.

Baterie określił mianem „ropy XXI wieku”, gwarantujące w przyszłości bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ale - jak zauważył - ich produkcja to dopiero początek polskich aspiracji. Te aspiracje to budowa kompletnego łańcucha dostaw dla elektromobilności oraz centrów badawczo-rozwojowych.

Northvolt to firma byłego wiceprezesa Tesla Motors - Petera Carlssona. Firma została założona jako SGF Energy w 2015 r. W 2017 r. zmieniła nazwę na Northvolt. Jej głównym celem jest zaopatrywanie przemysłu motoryzacyjnego w akumulatory do pojazdów elektrycznych. W 2019 r. firmy takie jak BMW, Volkswagen, Goldman Sachs i Folksam zadeklarowały chęć zainwestowania w Northvolt. Łącznie ich inwestycje w firmę wyniosły miliard dolarów.

Zakład Northvolt w Gdańsku działa od 2018 r. w wynajętej hali Panattoni. Zajmuje się produkcją modułów bateryjnych do samochodów elektrycznych. Fabryka działa w ramach partnerstwa pomiędzy Northvolt oraz South Bay Solutions, firmą specjalizującą się w produkcji baterii. Firma zatrudnia ok. 100 pracowników.

Polska stała się liderem w eksporcie baterii litowo-jonowych w Unii Europejskiej oraz ośrodkiem produkcji baterii elektrycznych - wskazuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Mimo pandemii w połowie 2020 r. polski eksport baterii wyniósł ok. 2,9 mld euro.

Według ubiegłorocznych szacunków ówczesnego resortu rozwoju (obecnie MRPiT) wartość europejskiego rynku produkcji ogniw i baterii w 2025 r. wyniesie ok. 250 mld euro. Dlatego Komisja Europejska podjęła inicjatywę, której celem jest połączenie wysiłków krajów UE na rzecz budowy silnego europejskiego przemysłu produkcji ogniw i baterii. Jest ona objęta mechanizmem IPCEI (Important Projects of Common European Interest), co umożliwia zawieszenie w przypadku European Battery Alliance ograniczeń dotyczących pomocy publicznej. Chodzi o to, by w dobie transformacji gospodarki w stronę elektromobilności i odnawialnych źródeł energii, Europa nie była zależna od „kilku silnych dostawców baterii z Azji”.

Liderami inicjatywy bateryjnej są Niemcy i Francja, do których dołączyły inne państwa UE, oprócz Polski, m.in. Włochy, Belgia, Austria. Inicjatywa bateryjna ma być jednym z narzędzi europejskiej polityki przemysłowej - budowania europejskich championów w ramach międzynarodowych konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Inwestycje Northvolt będą realizowane w ramach tej właśnie unijnej tzw. Inicjatywy Bateryjnej, w której uczestniczy m.in. Polska.

Projekt Northvolt w Gdańsku to na pewno nie ostatnia tego typu inwestycja w Polsce, mamy w swoim portfelu 22 duże projekty z zakresu elektromobilności – powiedział członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Grzegorz Słomkowski.

