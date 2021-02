Indie na wojnie z mediami społecznościowymi

Nowe regulacje wprowadzone w Indiach nakładają na m.in. Facebook, YouTube i Twitter odpowiedzialność za treści na tych platformach. Media społecznościowe muszą ujawnić władzom w ciągu 72 godzin dane osób, które rozpowszechniają dezinformację lub godzą w suwerenność państwa.

Przepisy ogłoszone na konferencji prasowej przez ministra sprawiedliwości i technologii informacyjnych Raviego Shankara Prasada, zakazują publikacji treści obejmujących 10 kategorii w mediach społecznościowych.

Jeśli w mediach społecznościowych pojawią się m.in. treści zagrażające integralności, bezpieczeństwu i suwerenności Indii oraz utrzymaniu publicznego porządku i nie zostaną usunięte w ciągu 36 godzin od zgłoszenia, to te platformy zostaną pociągnięte do odpowiedzialności - tłumaczy dziennik „The Indian Express”.

Gazeta zwraca uwagę w komentarzu redakcyjnym, że media społecznościowe nie będą już korzystały z dotychczasowej ustawowej ochrony za treści publikowane przez użytkowników.

Nie powinno być podwójnych standardów. Jeśli jest atak na Kapitol (Kongres USA - PAP), wtedy media społecznościowe popierają akcję policji” - powiedział cytowany przez „The Indian Express” minister Ravi Shankar Prasad. „Ale jeśli mamy do czynienia z agresywnym atakiem na Czerwony Fort, symbol wolności Indii, gdzie premier wciąga flagę państwową na maszt, to mamy podwójne standardy. Nie ma na to zgody” - podkreślił.