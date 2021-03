BGK: Rusza nabór wniosków w programie wsparcia budownictwa

Ruszył nabór wniosków kredytowych w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC) o wartości ponad 1,5 mld zł, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Nabór wniosków potrwa od 1 do 31 marca

Z preferencyjnych kredytów SBC mogą korzystać towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne, podał bank.

Środki można przeznaczyć na budowę mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu, budowę mieszkań spółdzielczych lokatorskich, ale także na rewitalizację lub remont budynków, w których takie mieszkania powstaną. Kredyt SBC może sfinansować do 80% kosztów inwestycji, okres kredytowania wynosi do 30 lat, a oprocentowanie jest równe 3-miesięcznej stawce WIBOR. Wnioski o kredyt należy składać do BGK - czytamy dalej.