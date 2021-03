Obajtek odpowiada PO nt. Orlenu i Lotosu. Przypomina słowa Tuska

Platforma Obywatelska zaplanowała na dzisiaj konferencję prasową poświęconą fuzji Orlenu i Lotosu. Wystąpić na niej mają Cezary Tomczyk i Dariusz Rosati. Jeszcze przed konferencją odniósł się do niej prezes Daniel Obajtek

Opozycja organizując dzisiaj serię konferencji ujawnia prawdziwy cel swoich ataków, czyli zablokowanie fuzji @PKN_ORLEN i @GrupaLOTOS. W brudnej kampanii sprzeciwia się budowie silnego koncernu multienergetycznego. My nie chcemy sprzedać Lotosu Rosjanom — napisał prezes Obajtek, dodając do wpisu link odsyłający do słów Donalda Tuska o możliwości sprzedaży Rosjanom Lotosu.