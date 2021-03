Paryła: funkcje, które pełniłam to efekt moich zawodowych doświadczeń

Kolejny dzień, to kolejny skandaliczny atak Gazety Wyborczej. Jego celem znów jest prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i ludzie, których drogi zawodowe przeplatały się z człowiekiem kierującym największą polską spółką. Jednak manipulacje GW nie pozostają bez odpowiedzi. W sprawie kolejnego artykułu głos zabrała prezes Grupy LOTOS, Zofia Paryła

Szanowni Państwo, Nigdy nie ukrywałam, że moja droga zawodowa splatała się z drogą zawodową Prezesa Daniela Obajtka. Każdy z nas spotyka na ścieżce swojej kariery wielu ludzi. Robienie z tego zarzutu jest co najmniej krzywdzące. Wszystkie firmy oraz funkcje, które w nich pełniłam, począwszy od spółki Elektroplast, przez ENERGA Centrum Usług Wspólnych, po Grupę LOTOS to efekt moich zawodowych doświadczeń. W każdym z tych miejsc moi pracodawcy pozytywnie oceniali moje kompetencje i zaangażowanie – mówi prezes Zofia Paryła w oświadczeniu przekazanym mediom. Dyskredytowanie mnie za pomocą powtarzanych na łamach Gazety Wyborczej insynuacji, jakobym zeznawała na korzyść Prezesa Obajtka jest dziennikarską manipulacją. Działania i publikacje Gazety Wyborczej postrzegam jako próbę zaprzeczenia temu, że przez całe życie kierowałam się prawdą i uczciwością. Również w przypadku opisywanego w Gazecie procesu i mojej roli w nim, jako świadka – zaznacza odnosząc się tym samym do kolejnych, opartych na spekulacjach doniesień Gazety Wyborczej.

