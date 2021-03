Pękła opona – zadzwoń po pomoc do LINK4!

Tegoroczna zima przypomniała o sobie z przytupem. Był siarczysty mróz, intensywne opady śniegu, a potem przyszła kolej na odwilż. Niestety nocą temperatura wciąż spada poniżej zera, a to dla nawierzchni drogowej zabójcza kombinacja. Woda zamarza, rozsadzając asfalt i tworząc fatalne dziury – groźne pułapki dla naszych aut. Drogi po zimie to prawdziwy tor przeszkód. Wystarczy chwila nieuwagi i problemy gotowe – opona do wymiany

Na szczęście LINK4 ma na takie sytuacje rozwiązanie. Wybierając ubezpieczenie OC warto skorzystać z pakietu gwarantującego Ci, oprócz standardowej ochrony, za niewielką dopłatą szybką pomoc na miejscu zdarzenia. Zyskasz pewność, że nie zostaniesz sam ze swoim problemem na środku drogi, ponieważ przy pakiecie OC oferujemy unikalny Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony.

Pomoc w przypadku uszkodzenia opony

W sytuacji unieruchomienia pojazdu, wskutek uszkodzenia opony lub opon np. po najechaniu na dziury w drodze, gwoździe czy szkło, LINK4 zapewnia:

wymianę koła na miejscu zdarzenia na koło zapasowe należące do wyposażenia pojazdu,

holowanie do warsztatu (w przypadku braku koła zapasowego, zestawu naprawczego lub gdy odkręcenie uszkodzonego koła nie jest możliwe na drodze lub uszkodzeniu uległa więcej niż jedna opona) i naprawę opony lub opon zgodnie z technologią napraw we wskazanym przez LINK4 warsztacie, do którego odholowany został pojazd,

odpowiedzialność LINK4 ograniczona jest do kwoty 2000 zł.

Dodatkowo Program Pomocy z Samochodem Zastępczym zapewnia kierowcy:

pomoc drogową na terenie Polski średnio w 30 minut od zgłoszenia,

usprawnienie pojazdu na miejscu lub holowanie do 100 km w razie wypadku,

samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży,

przekazanie informacji o wypadku wybranej osobie,

pomoc informacyjną w czasie całej doby.

Po dokładnej analizie, okazuje się, że oferta LINK4 nie ma sobie równych na rynku i to właśnie dzięki szerokiej ochronie dodatkowej, która została doceniona przez fachowców. W niezależnym rankingu ubezpieczeń OC w pakiecie z NNW i assistance opublikowanym w Rzeczpospolitej w 2021 roku LINK4 zajął pierwsze miejsce wśród firm ubezpieczeniowych w Polsce. – mówi Patrycja Kotecka, członek Zarządu LINK4.

Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony w LINK4 można kupić razem z polisą OC lub OC/AC bez wychodzenia z domu pod numerem 22 444 44 44 oraz na stronie www.link.pl, gdzie wygodny kalkulator pomoże szybko i łatwo wyliczyć składkę. Do dyspozycji są też współpracujący z LINK4 agenci.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach odpowiedzialności znajdziesz w OWU na www.link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z LINK4.