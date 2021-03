Paweł Borys: Nie ma powrotu do tego, co było

Jak ocenił Paweł Borys, prezes PFR podczas środowego Microsoft Envision Forum, polskie banki są liderami technologicznymi w Polsce, nieźle radzą sobie polskie spółki energetyczne, ale też bardzo pozytywnie przyspieszyła i przebiegła transformacja administracji publicznej. A co najważniejsze, nadal mamy szanse zostać „doliną krzemową” regionu. Od dalszej cyfryzacji nie ma odwrotu, tylko należy nie popełniać tego jednego błędu

Te spółki które działają w branży bankowej, uważam, że są liderami technologicznymi i są w stanie wdrażać innowacyjne technologie. Trochę dalej są spółki energetyczne, ale nie można zapominać też o cyfryzacji w administracji publicznej. A odnosząc się do błędów w transformacji, jednym z najczęstszych błędów jest branie procesu analogowego i mapowanie go do procesu cyfrowego.

Takie są też podstawowe wnioski z ostatniego czasu przyspieszonej przez pandemię transformacji cyfrowej oraz specjalnego raportu „BARIERY I TRENDY. Transformacja technologiczna firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka, pracownika, konsumenta” przeprowadzono na zlecenie Instytutu Humanites: nie ma powrotu do tego, co było, tylko nie należy popełniać tego najczęstszego błędu przy przenoszeniu procesów analogowych w firmie do chmury.

To wielomiesięczne mapowanie procesów analogowych, by potem przenieść je w niezmienionej formie do sfery cyfrowej i chmurowej jest tym największym błędem przy cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Tymczasem, jak zauważył Paweł Borys, transformacja cyfrowa to wielka szansa, byle robić to z głową.

To absolutnie fundamentalna kwestia. Te firmy osiągną najwięcej, które wykorzystają transformację technologiczną do zmiany procesów, ale to wymaga dość rzadkiej umiejętności na rynku, dostępności osób, które mogą zaprojektować procesy na nowo, uwzględniając kwestie technologiczną. Jeśli to się uda, to będzie to sukcesem - powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

Wiele uwagi poświęcono usługom chmurowym. Choć nadal bardzo opiera się im stosunkowo duża część zarządów firm, zwłaszcza w dużych organizacjach zrzucając odpowiedzialność za transformację cyfrową na działy IT, także kwestii możliwości chmurowych. To tylko pomaga kalkowaniu aktualnych procesów biznesowych do świata cyfrowego, co czasem wypacza sens i uzyskanie możliwej korzyści z cyfrowej transformacji.

Nadal jest też wiele firm, które nie chcą słyszeć o usługach chmurowych. Jednak, jak zaznaczano, przenieśliśmy pracę do domu, a to znaczy, że tak naprawdę już przenieśliśmy już pracę do chmury.

Uczestnicy oceniają, że sama transformacja cyfrowa zamienia się już w kulę śniegową, której nie da się zatrzymać, a a dwie duże umowy Google i Microsoft oraz krajowa chmura obliczeniowa to lewar dla rozwoju transformacji cyfrowej w Polsce, a firmy, które zrobią to pierwsze i zrobią to dobrze, nie tylko będą w stanie zwiększyć efektywność i zmniejszyć koszty, ale jednocześnie osiągną największą przewagę nad konkurencją.

Warto przekonywać małe, średnie i duże firmy do transformacji cyfrowej. Duża w tym rola takich dużych spółek technologicznych, posiadających najlepsze kompetencje cyfrowe. Polska będzie jedynym krajem regionu, który będzie miał tyle centrów obliczeniowych. To da nam szansę stać się tą cyfrową doliną krzemową w regionie – ocenił Paweł Borys.

Dzięki cyfryzacji procesy się zautomatyzowały, wzrosła efektywność i zoptymalizowano koszty. Ale czy istnieje ryzyko powrotu do nawyków sprzed pandemii i do robienia po staremu? Czy może doszło do przełamania?

Absolutnie uważam, że nie ma powrotu. Przyspieszenie rewolucji technologicznej było widoczne już przed pandemią. Z jednej strony upowszechnienie się internetu, telefon zastępujący coraz więcej narzędzi, pojawienie się chmury… Nawet nie zdajemy sobie sprawy do jak wielu rzeczy można dziś wykorzystać telefon. Powrotu absolutnie nie ma. To bilet w jedną stronę. Traktujmy to jako narzędzia, budujmy zwinne, otwarte kultury organizacji - stwierdził szef PFR. - Polska poprzez dobre kompetencje technologiczne może być jednym z liderów transformacji cyfrowej, choć już trochę jesteśmy w tyle za liderami, np. w porównaniu do Skandynawii. Trochę musimy nadgonić, ale moment na rynku jest bardzo pozytywny - dodał.

Odbywające się w środę Microsoft Envision Forum, to największe wydarzenie biznesowe firmy Microsoft. Eksperci z Polski i ze świata, partnerzy oraz klienci Microsoft będą rozmawiać o cyfrowej transformacji, która pozwala budować organizacje oparte na zaufaniu. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele Operatora Chmury Krajowej, a także Brad Smith, prezes globalnego Microsoft, Jared Spataro - wiceprezes ds. korporacyjnych w Microsoft 365 i Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce. Podczas wydarzenia omawiano opublikowane na dniach badanie „BARIERY I TRENDY. Transformacja technologiczna firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka, pracownika, konsumenta” przeprowadzono na zlecenie Instytutu Humanites. W badaniu wzięły udział średnie i duże firmy. Ankietowano 400 osób z podziałem na kadrę kierowniczą i pracowników. Przeprowadzono również ogólnopolskie badanie opinii publicznej dotyczące transformacji cyfrowej.

Z badania wynika, że ważnym elementem transformacji cyfrowej są dla firm usługi chmurowe. Wiceprezes Zarządu Operatora Chmury Krajowej Dariusz Śliwowski ocenił, że chmura to nie tylko narzędzie informatyczne, ale nowy sposób patrzenia na możliwości biznesowe.

