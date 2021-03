Fitch: Polska z mocniejszym wzrostem PKB w 2021 roku!

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2021 r. do 4,1 proc. z 3,3 proc. szacowanych w grudniu, a na 2022 r. obniżyła do 4,7 proc. z 5,1 proc. - wynika z raportu agencji z 17 marca. Według Fitch, NBP podwyższy w 2022 r. główną stopę procentową łącznie o 20 pb, przy inflacji na koniec tego okresu na poziomie 3,5 proc.

„Fitch oczekuje, że proces odbudowy gospodarki zostanie odłożony w czasie co najmniej na II kw., gdy konsumpcja prywatna pozostanie niska, przy ostrożnych nastrojach gospodarstw domowych. Jednocześnie produkcja przemysłowa, a do mniejszego stopnia także sektor budowlany pozostaną odporne, więc podwyższyliśmy prognozy wzrostu PKB w 2021 r. w górę o 0,8 pkt. proc. względem grudnia” - napisano w raporcie.

„Odłożony popyt oraz inwestycje, które będą napędzane przez środki z unijnego Funduszu Odbudowy oraz nowych Wieloletnich Ram Finansowych, podbiją wzrost do 4,1 proc. w 2021 r. i 4,7 proc. w 2022 r., przy domknięciu luki popytowej. Kontrybucja do wzrostu ze strony eksportu netto będzie przygaszona, co odzwierciedlać będzie mocniejszy wzrost importu związany z solidnymi inwestycjami krajowymi oraz popytem konsumpcyjnym” - dodano.