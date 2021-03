Rynek spożywczy wzrośnie o ponad 3 proc. do 306 mld zł

Rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi wzrośnie w 2021 r. o ponad 3 proc. w skali roku i osiągnie wartość 306 mld zł, oceniła główny analityk rynku handlu detalicznego w firmie analitycznej PMR Agnieszka Skonieczna

Dodała, że ograniczone przemieszczanie się oraz niechęć przed dużymi skupiskami ludzkimi - choć mniejsza niż wcześniej, ale wciąż istniejąca - motywują do zakupów rzadszych i w większych ilościach oraz do zakupów lokalnych.

Z drugiej strony, rosną oczekiwania konsumentów co do wygody zakupów, rozumianej także jako szybkość ich wykonania. Równolegle rozwijają się inne trendy, które nie są bezpośrednio powiązane z koronawirusem - dodała.

W ocenie PMR, jednym z najbardziej widocznych trendów na rynku zakupów spożywczych, wynikających ze skutków COVID-19, jest dynamiczny wzrost sprzedaży internetowej.

Rok 2020 to okres niezwykle szybkiego rozwoju sprzedaży internetowej we wszystkich kategoriach, ale na rynku spożywczym był on wyjątkowo dynamiczny. Popyt napędzała niezbędność produktów spożywczych do codziennego funkcjonowania, a co za tym idzie, konieczność ich regularnych zakupów - powiedziała ekspert PMR.

W kwietniu 2020 r. w badaniu PMR około 7 proc. Polaków zadeklarowało, że dokonało zakupów spożywczych online w ciągu minionych trzech tygodni po raz pierwszy. Około 18 proc. zrobiło takie zakupy po raz kolejny - dodała.