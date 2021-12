Oferta aut elektrycznych coraz bogatsza

Oferta samochodów elektrycznych na polskim rynku obejmuje 190 modeli w 2021 roku (w tym 78 modeli w pełni elektrycznych BEV), wobec 101 w 2020 r. i 46 w 2019 roku, wynika z 5. edycji „Katalogu pojazdów elektrycznych”, opublikowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

To oznacza, że niemal 38 proc. oferty modelowej w Polsce jest już zelektryfikowana. Cały czas rosną pojemności akumulatorów litowo-jonowych, osiągi oraz moce ładowania. Średni zasięg osobowych samochodów całkowicie elektrycznych oferowanych w Polsce przekracza 390 km (WLTP), w porównaniu do 320 km w 2020 r. i 309 km w 2019 r., wynika z materiału.

Od publikacji poprzedniej edycji naszego raportu, oferta koncernów motoryzacyjnych w zakresie EV powiększyła się niemal dwukrotnie. Uwzględniając wszystkie warianty bateryjne oraz mocy, ta liczba staje się jeszcze wyższa i sięga ok. 400. W Polsce dostępne są niemal wszystkie modele BEV i PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) oferowane na zachodzie Europy. Co ważne, samochody z napędem elektrycznym stają się coraz praktyczniejsze, coraz bardziej komfortowe i dla wielu nabywców mogą stanowić realną alternatywę dla pojazdów konwencjonalnych - powiedział kierownik centrum badań i analiz PSPA Jan Wiśniewski.

Rozpiętość cenowa modeli sprzedawanych na polskim rynku jest bardzo szeroka. Najtańszym samochodem w pełni elektrycznym oferowanym w Polsce jest Dacia Spring, dostępna od ok. 80 000 zł, bez uwzględnienia dopłat z programu „Mój Elektryk”. Na przeciwnym biegunie znajduje się Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo, którego ceny rozpoczynają się od ponad 800 000 zł. Najtańszą hybrydą typu plug-in w Polsce jest natomiast KIA Ceed Plug-in Hybrid w cenie od ok. 130 000 zł, zaś najdroższą - Ferrari SF90, za które trzeba zapłacić co najmniej 2 500 000 zł.

Pojazdy całkowicie elektryczne stają się także coraz bardziej praktyczne w warunkach codziennego użytkowania. Z generacji na generację modele BEV wyposażane są w coraz pojemniejsze akumulatory trakcyjne i w konsekwencji dysponują coraz większymi zasięgami na jednym ładowaniu. W tej kategorii czołowe pozycje zajmują takie pojazdy jak Mercedes-Benz EQS (732 km) Tesla Model S (652 km) oraz BMW iX (629 km) - mówi senior new mobility manager w PSPA Albert Kania.

ISBnews/RO

