Dyskonty kontrolują ponad jedną trzecią rynku spożywczego w Polsce

Rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi, dyskontów i sprzedaży internetowej będzie rósł w latach 2023-2028 średniorocznie o 6 proc., przy wzroście dyskontów o 9 proc. oraz sprzedaży internetowej - o 10 proc. - wynika z raportu firmy badawczej PMR „Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2023. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028”. W 2022 r. rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi osiągnął wartość ok. 368 mld zł.

„Według estymacji PMR, w 2022 r. rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi osiągnął wartość blisko 368 mld zł, po rekordowym dwucyfrowym wzroście, który był napędzany przez inflację. Dodatkowo, pozytywnie na dynamikę wpływa obecność imigrantów z Ukrainy i wynikający z niej zwiększony popyt na produkty żywnościowe, jak również zmiany zachowań konsumentów” - czytamy w komunikacie.

PMR zwraca uwagę, że dyskonty, które w 2022 r. kontrolowały ponad jedną trzecią sprzedaży, są największym kanałem na detalicznym rynku spożywczym w Polsce. Firma spodziewa się kontynuacji tego trendu w przyszłości. W ostatnich latach obserwujemy rosnący udział w rynku tego formatu sklepów, co związane jest z trendem supermarketyzacji dyskontów. Poszerzają one ofertę produktów świeżych i convenience (gotowe do spożycia), rozwijają ofertę produktów delikatesowych i premium marki własne, a także oferują wyselekcjonowane produkty pozaspożywcze.

Jak wynika z prognoz firmy, zarówno dyskonty, jak i sprzedaż internetowa będą w latach 2023-2028 wzrastać ze średnioroczną skumulowaną dynamiką (CAGR – z ang. Compound Annual Growth Rate) na poziomie wyższym niż średnia dla całego rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce.

„Wysoka nominalna dynamika wzrostu utrzyma się w roku 2023, kiedy wzrost cen żywności wciąż będzie wysoki. Według prognoz PMR, w horyzoncie najbliższych pięciu lat wzrost na rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi utrzyma się, choć nominalne tempo wzrostu rynku będzie spowalniać” – komunikują autorzy raportu.

Z badania wynika, że 82 proc. spośród kupujących ogranicza zakupy z powodu wzrostu cen. Wpływ ten na rynek spożywczy jest niższy. Polacy nie tyle ograniczają zakupy spożywcze, co zmieniają swoje zachowania. Ponad 60 proc. deklaruje, że częściej niż rok wcześniej gotuje w domu, wyszukuje promocje w gazetkach sklepowych lub przygotowuje posiłki z produktów będących w danym momencie w promocji.

Inflacja ma wpływ także na podaż, a wzrost kosztów prowadzenia działalności powoduje, że samodzielne funkcjonowanie średniej wielkości firm na rynku jest coraz trudniejsze. Stwarza to możliwości zwiększenia działań konsolidacyjnych, które odbywają się przede wszystkim poprzez rozwój sieci franczyzowych. Jak informuje firma PMR, franczyza odpowiada już za ponad 30 proc. wartości sprzedaży na rynku spożywczym.

Według definicji PMR, wartość handlu detalicznego artykułami spożywczymi obejmuje wartość ogółu produktów sprzedawanych w sklepach spożywczych (towary żywnościowe i nieżywnościowe, w tym odzież, obuwie, RTV/AGD, artykuły wyposażenia wnętrz, zabawki) oraz żywności sprzedawanej poprzez inne kanały dystrybucji (w tym bazary i targowiska, sklepy specjalistyczne, drogerie itp.).

Czytaj także: BIK: uwaga na telefoniczne próby wyłudzania danych

Na podst. ISBnews/rb