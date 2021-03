Masz Kartę VITAY? Zdobądź dodatkowe punkty dla ubezpieczonych w LINK4!

ORLEN Usługi Finansowe wspólnie z LINK4 mają niezwykle atrakcyjną ofertę dla kierowców posiadających kartę programu lojalnościowego VITAY. Za każdą złotówkę wydaną na ubezpieczenie LINK4 – kupione za pośrednictwem strony www.orlen-ubezpieczenia.pl – właściciel konta VITAY otrzyma w tym programie aż pięć punktów! W punktowanej ofercie dostępne są polisy komunikacyjne OC, Auto Casco, NNW i Smart Casco, a także ubezpieczenia mieszkania i podróży.

Atrakcyjna oferta łączona

Z łączonej oferty, będącej owocem udanej współpracy dwóch znanych polskich spółek, ucieszą się z pewnością miliony Polaków. Trzeba bowiem przypomnieć, że program VITAY działa od 19 lat, a pod koniec ubiegłego roku miał już ponad 6 mln użytkowników! Dzięki punktom zbieranym m.in. za tankowanie, korzystanie z myjni, zakupy na stacji i u partnerów ORLEN – klienci mogą otrzymać cenne nagrody: do domu, sportowe, dla dzieci, AGD i RTV, kupony zniżkowe do sklepów i wiele innych.

Z kolei LINK4 oferuje atrakcyjne cenowo, nowoczesne i elastyczne produkty ubezpieczeniowe, sprzedawane przede wszystkim przez internet i telefonicznie oraz przez agentów. Co ważne, ubezpieczyciel rozszerzył zakres ochrony obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. W ramach każdego pakietu OC LINK4 oferuje unikalny Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, który gwarantuje błyskawiczną pomoc i wymianę przebitej opony na terenie całego kraju. W przypadku polis AC wprowadził tzw. zakres All Risk, czyli odszkodowanie w wyniku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Z kolei do ubezpieczenia NNW wprowadził świadczenie dodatkowe za hospitalizację. Kompleksowa oferta LINK4 została doceniona przez niezależnych ekspertów, wygrywając w prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepszy pakiet OC, Assistance i NNW na 2021 rok.

Pięć punktów za każdą wydaną złotówkę

– Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych LINK4, spółki z Grupy PZU, przez ORLEN Usługi Finansowe jest kolejnym dobrym przykładem współpracy polskich firm działających w różnych obszarach biznesowych – podkreśla Patrycja Kotecka, członek Zarządu LINK4. – Mamy dobry produkt, z którym chcemy dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Szczególnie w czasach niepewności ważne jest, by po drugiej stronie mieć solidnego partnera, który będzie wiarygodny nie tylko dla nas, ale także dla naszych klientów – dodaje Patrycja Kotecka.

Jak skorzystać z oferty przygotowanej przez ORLEN Usługi Finansowe? To bardzo proste! Wystarczy wejść przez dowolne urządzenie z dostępem do internetu – a użytkownicy programu VITAY i tak w większości przy tankowaniu posługują się specjalną aplikacją na smartfony, zastępującą klasyczną przeglądarkę, więc nie będzie to dla nich żadna trudność – i przejść na stronę ORLEN Usługi Finansowe https://orlen-ubezpieczenia.pl.

Co ważne, pod ten link można skierować się zarówno z aplikacji VITAY, jak i przez klasyczną przeglądarkę na domowym pececie czy laptopie. Po wyborze produktu, uzupełnieniu danych wraz z numerem karty VITAY i zakupie ubezpieczenia, punkty – aż pięć za każdą złotówkę z ceny polisy – zostaną doliczone do salda programu i na pewno bardzo przyspieszą odebranie wymarzonego prezentu z katalogu nagród VITAY.

Z myślą o kierowcach

– Konsekwentnie rozszerzamy ofertę dla naszych klientów sieci stacji paliw w całej Polsce. Teraz umożliwiamy im dodatkowo zakup produktów ubezpieczeniowych u renomowanego partnera. W ten sposób promujemy też lojalnych klientów naszego programu VITAY. Kierowca może skorzystać z naszej oferty w wygodny sposób, sprzed ekranu komputera, telefonu komórkowego lub dzięki infolinii, musi pamiętać tylko o podaniu numeru karty VITAY – mówi Wojciech Korenkiewicz, członek zarządu ORLEN Usługi Finansowe. Warto zapamiętać, zapisać lub skopiować do ulubionych zasobów zarówno adres https://orlen-ubezpieczenia.pl/, jak i numer infolinii (22) 444 44 55. Co dalej? Korzystać, bo cenne bonusy czekają, a połączenie zakupów paliwowych z atrakcyjnym ubezpieczeniem to oszczędność pieniędzy i czasu.

ORLEN - Usługi Finansowe

Artykuł sponsorowany/gr