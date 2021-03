Adamczyk: w 2025 r. ukończona zostanie budowa Via Carpatia

W 2025 r. ukończona zostanie budowa drogi Via Carpatia, budujemy obecnie na całym przebiegu drogę Via Baltica, realizujemy także budowę drogi ekspresowej S3 - powiedział w czwartek w rozmowie z TVP Info minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Adamczyk ocenił, że Polska jest dziś w „trudnym czasie, także dla inwestycji komunikacyjnych, także dla polskich budów” jeśli chodzi o potrzebę zabezpieczenia miejsc pracy.

Dzisiaj polskie budowy to ok. 1,5 mln miejsc pracy, to także przedsiębiorstwa produkujące na rzecz budów. W ubiegłym roku dzięki bardzo ważnej decyzji premiera Morawieckiego polskich budów nie zamrożono w odróżnieniu od tego, co stało się w Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech - tłumaczył polityk.