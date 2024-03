W Polsce właśnie zaczyna się ramadan!

Modlitwami w niedzielny wieczór polscy wyznawcy islamu rozpoczną ramadan – miesiąc postu. Od poniedziałku obowiązują ich zasady religijne związane z tym czasem, m.in. zakaz jedzenia i wszelkich rozrywek od wschodu do zachodu słońca.

Trzydziestodniowy post wyznawców islamu przypada na dziewiąty miesiąc opartego na fazach Księżyca roku muzułmańskiego. Liczony w ten sposób rok jest krótszy o jedenaście dni od roku tradycyjnego określanego czasem obiegu Ziemi wokół Słońca. Dlatego też termin rozpoczęcia ramadanu, jak i innych uroczystości i świąt islamskich, ulega ciągłym przesunięciom w kalendarzu powszechnym.

Pierwsze modlitwy

W niedzielę wieczorem we wszystkich meczetach, centrach i domach modlitw polskiej społeczności muzułmańskiej, m.in. w Białymstoku, Bohonikach i w Suchowoli w Podlaskiem, odbędą się pierwsze modlitwy ramadanowe.

„Módlmy się, prosząc Najwyższego o odpuszczenie grzechów, błogosławieństwo i pokój na świecie. On wspiera i pomaga tym, którzy ufają w Jego nieskończone miłosierdzie. Pamiętajmy też o wszystkich ubogich, skrzywdzonych i potrzebujących, ofiarach wojen, przemocy, kataklizmów” – zaapelował do wiernych Muzułmański Związek Religijny w RP (MZR), najstarsza i najważniejsza organizacja polskich wyznawców islamu.

Miesiąc postu zakończy się trzydniowym świętem Ramadan Bajram, które w tym roku rozpocznie się 10 kwietnia.

Filary Islamu

Islam opiera się na pięciu filarach: szahadzie (wyznaniu wiary), modlitwie, jałmużnie, pielgrzymce i właśnie poście w ramadanie. Nawiązując do tego, że kalendarz księżycowy jest o jedenaście dni krótszy od tradycyjnego, przewodniczący MZR mufti Tomasz Miśkiewicz przypomniał, że w ten sposób ramadan „wędruje” przez wszystkie pory roku, „sprawiedliwie rozdzielając związane z nim wyrzeczenia wśród muzułmanów zamieszkujących różne strefy geograficzne”.

„Ramadan jest okresem pokuty i odpuszczeniem grzechów. Najistotniejsza jest intencja muzułmańskiego postu. Nie jest to praktyka umartwiania się ani zaprzeczenia prawom ciała. Post jest sposobem przerywania rutyny zaspokajania potrzeb codziennych oraz ćwiczenia ciała i ducha. Chodzi tu o umocnienie dyscypliny wewnętrznej i siły moralnej” – dodał.

Post w ramadanie obowiązuje od wschodu do zachodu słońca wszystkich dorosłych wiernych, zdrowych na ciele i umyśle, „żyjących w warunkach, które pozwalają im znosić post bez szkody dla zdrowia”. Oznacza powstrzymywanie się za dnia m.in. od jedzenia, picia, rozmaitych rozrywek, palenia tytoniu i od współżycia seksualnego.

Ilu wyznawców Islamu w Polsce?

Dokładna liczba wyznawców islamu w Polsce nie jest znana. Przedstawiciele MZR szacują, że do związku należy ok. 5 tys. osób, przede wszystkim polskich Tatarów. W ostatnim Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić na nie odpowiedzi) 2,2 tys. osób.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wyłączenia prądu dla odbiorców są już nieuchronne

Projekt stulecia dla Małopolski! Tunel za 1,9 mld zł

Idzie wiosna, drożeją autostrady! Zaraz A2, tuż-tuż A4

Wielkanocny „prezent” Tuska – zabierze Polakom 3 mld zł

Liczbę wszystkich muzułmanów w kraju władze MZR oceniają na ok. 60 tys. osób, wliczając w to cudzoziemców – uchodźców, studentów, dyplomatów i biznesmenów.

PAP/ as/