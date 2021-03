Debata Polska-Azja. Wschodnia Polska przygotowuje się na handel z Azją

Drugi dzień Forum Polska-Azja Zbliżenia 2021 otworzył panel poświęcony regionalnemu wymiarowi współpracy z Dalekim Wschodem

Wzięli w nim udział samorządowcy z Lubelszczyzny i południowego Podlasia: marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski i burmistrz Terespola Jacek Danieluk. Wielką gospodarkę reprezentował prezes Cargotoru Andrzej Sokolewicz, małych przedsiębiorców z regionu zaś Tomasz Paszkowski z TP Logis. Eksperckim głosem dyskusję – w naturalny sposób zdominowaną tematyką transportu i logistyki – uzupełniał Bartosz Kaczmarek z Fundacji Republikańskiej

Jarosław Stawiarski nie ukrywał, że Lubelszczyzna bardzo liczy na ożywienie relacji gospodarczych z Chinami. – Możemy być wielką bramą tzw. jedwabnego szlaku. Transport kolejowy zaczyna konkurować z transportem morskim. Nasze położenie jest ogromną szansą – mówił Stawiarski.

Małaszewicze to nie tylko brama do Europy dla Chin, to także nasza brama do tamtejszych rynków – dodawał prowadzący projekt budowy potężnego suchego portu przy granicy z Białorusią Andrzej Sokolewicz. – To jest nasze dobro narodowe, szansa, której wcześniejsze pokolenia nie miały. Nasz rząd doskonale to rozumie, stąd działania mające zbudować nową infrastrukturę.