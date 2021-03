CD Projekt znowu zyskuje! Co się stało?

CD Projekt wrócił do łask akcjonariuszy? W poniedziałek cena akcji spółki rosła, pod koniec dnia zaliczając 13 proc. zwyżki!

Wszystko to skutek działań CD Projektu, który nie tylko zaprezentował informacje dotyczące zawartości potężnej poprawki do Cyberpunka 2077 ale też planowanej informacji o nowej strategii firmy, która ma zostać ogłoszona we wtorek.

Jak komentuje sprawę dla portalu Wirtualnemedia.pl Kacper Koproń, analityk z Trigon DM:

Część inwestorów liczy na to, że w strategii będą jakieś katalizatory pozwalające spółce odbudować zaufanie u graczy, które w dużym stopniu straciła po premierze „Cyberpunka 2077”. Rynek robi zakład, że pewne elementy ze strategii zostaną ocenione pozytywnie i sentyment wobec spółki, przynajmniej krótkoterminowo, się poprawi

Potwierdza te słowa Arkady Saulski z wGospodarce.pl, który o Cyberpunku 2077 pisał wielokrotnie, także na łamach „Gazety Bankowej”:

Zdecydowanie CD Projekt wraca do gry. Informacje o nowym patchu potwierdzają, iż firma planuje długo wspierać grę, co więcej - niedawny wyciek na temat dodatków DLC wskazuje, iż gra nie tylko nie zostanie porzucona ale będzie rozwijana przez lata i przynosić będzie firmie zyski.

A prezentacja nowej strategii - już dzisiaj.

