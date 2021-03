Największy spadek emisji gazów cieplarnianych w UK

Ograniczenia transportu spowodowane restrykcjami epidemiologicznymi doprowadziły do spadku emisji gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii.

Portlal z Southampton podaje, że emisja gazów cieplarnianych w 2020 r. odpowiada 414,1 mln ton dwutlenku węgla, podczas gdy w poprzednim roku było to 454,8 mln ton. Oznacza to spadek o 8,9 proc. rok do roku, czyli największy, od kiedy w 1990 r. zaczęto na bieżąco prowadzić statystyki.

Tak duży spadek w 2020 r. wynika przede wszystkim z dużego ograniczenia w korzystaniu z transportu drogowego podczas ogólnokrajowego lockdownu oraz ograniczenia działalności gospodarczej” – oświadczyło Ministerstwo Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej.

Największy spadek emisji nastąpił w sektorze transportu, gdzie emisje dwutlenku węgla zmniejszyły się o prawie 20 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Emisje w sektorze energetycznym spadły o prawie 12 proc., co było spowodowane zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej oraz wzrostem ilości energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

