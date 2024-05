Bez litości! Bruksela miażdży polską branżę transportu

Rada Unii Europjskiej przyjęła w poniedziałek rozporządzenie o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, zaostrzające dotychczasowe przepisy. Zgodnie z nowymi regulacjami obowiązek redukcji obowiązuje niemal wszystkie nowe pojazdy ciężkie, które mają certyfikowaną wartość emisji CO2, w tym mniejsze ciężarówki, autobusy miejskie, autokary i przyczepy.

Nowe przepisy rozszerzają zakres obecnego rozporządzenia, tak by celom redukcyjnym podlegały niemal wszystkie nowe pojazdy ciężkie, które mają certyfikowaną wartość emisji CO₂ (w tym mniejsze ciężarówki, autobusy miejskie, autokary i przyczepy).

Jak wynika z komunikatu Rady UE, w nowych przepisach utrzymano „wyznaczony na 2025 rok cel redukcji emisji o 15 proc. dla ciężkich samochodów ciężarowych o masie powyżej 16 ton„.

Radykalne zaostrzenie norm dla TIR-ów

Zgodnie z unijnymi celami klimatycznymi na 2030 r. i kolejne lata w rozporządzeniu ustalono następujące nowe cele redukcyjne.

Dla średnich samochodów ciężarowych o masie powyżej 7,5 tony i autokarów, a także niektórych pojazdów specjalistycznych, ustalono następujące cele: 45 proc. od 2030 r.(poprzednio 30 proc.); 65 proc. od 2035 r.; 90 proc. od 2040 r.

Bezemisyjność autobusów miejskich już w 2035 r.

Dla autobusów miejskich wprowadzono cel osiągnięcia całkowitej bezemisyjności do 2035 r. Cel pośredni – do zrealizowania do 2030 r. – wynosi 90 proc. Autobusy międzymiastowe będą zwolnione z tego wymogu, ponieważ do celów pomiaru emisji będą uznawane za autokary.

Rozporządzenie zostanie teraz podpisane i ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po publikacji.

Dostosowanie norm do celów klimatycznych „Fit fot 55”

Sektor pojazdów ciężkich odpowiada za ponad 25 proc. emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu w UE. Normy emisji CO₂ dla niektórych pojazdów ciężkich ustalono po raz pierwszy w 2019 r., a wyznaczone cele dotyczyły okresu 2025–2029 i okresu od 2030 r., z zastrzeżeniem, że do 2022 r. przeprowadzony zostanie przegląd rozporządzenia - napisano w uzasadnieniu dokumentu.

14 lutego 2023 r. Komisja zaproponowała zmianę norm emisji CO₂ dla pojazdów ciężkich. Zmiana ta stanowi integralną część pakietu legislacyjnego „Fit for 55”. Znowelizowane przepisy przyczyniają się do realizacji ambicji UE, by do 2030 r. zmniejszyć unijne emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

Szydło: Szaleństwo Zielonego ładu trwa!

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dziś rozporządzenie o nowych, drastycznych normach emisji, które w efekcie może praktycznie zlikwidować europejskie, w tym polskie firmy przewozowe. Przełoży się to także na wzrost cen oraz problemy w zaopatrzeniu. (…) Szaleństwo Zielonego Ładu trwa. Musimy je powstrzymać, zanim Europa zostanie zamieniona w pozbawiony przemysłu i transportu rezerwat - skomentowała nowe przepisy była premier Beata Szydło na platformie X.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zamieszanie z pompami ciepła. Minister będzie sprawdzać

Przybywa odmów przyłączenia energii z OZE. Dlaczego?

Niemcy: ekolodzy przeciwko „elektrykom”

ABB zamyka fabrykę pod Łodzią. 400 osób do zwolnienia