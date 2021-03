Min. Czarnek komentuje sondaż "Social Changes"

Marcowy sondaż przeprowadzony przez pracownię Millward Brown jednoznacznie potwierdza, że polskie społeczeństwo chce, by państwo blokowało dostęp do stron internetowych oferujących nielegalne gry hazardowe. Wyniki badania nie pozostawiają złudzeń – aż 77% respondentów uważa, że dostęp do takich treści powinien zostać skutecznie uniemożliwiony przez organy państwa.