Wojsko pomoże dostarczać tlen do szpitali

Wojsko, wykorzystując swoje pojazdy, będzie pomagać w transporcie tlenu do szpitali – zapowiedział w czwartek minister obrony Mariusz Błaszczak

Wojsko Polskie będzie pomagać w transporcie tlenu do szpitali. Żołnierze, którzy mają uprawnienia do kierowania cysternami, wykorzystując wojskowe pojazdy będą wspierać firmy odpowiedzialne za produkcję tlenu dla placówek medycznych – napisał szef MON na Twitterze.

Zapewnienie dostaw tlenu zaliczył do priorytetowych zadań minister zdrowia Adam Niedzielski. Poinformował w środę, że przygotowano banki tlenowe, które są rezerwą w razie zakłóceń w dostawach. Z banku tlenu, którego zasoby rozlokowano w kilku miejscach, korzysta np. urząd wojewódzki w Łodzi. W razie zaburzenia dostaw tlen do szpitali dowożą strażacy.

We wtorek w szpitalu tymczasowym w Poznaniu zabrakło tlenu dla pacjentów, 12 chorych przewieziono do innej placówki. Powodem było za późne zamówienie. Dwie osoby zostały dyscyplinarnie zwolnione z pracy, do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa narażenia na utratę życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, za co grozi do 5 lat więzienia.

Wojsko wspiera cywilną służbę zdrowia od początku epidemii koronawirusa w Polsce. Żołnierze wykonują około 20 tys. wymazów dziennie, pomagają w 600 szpitalach, ponad 100 sanepidach i 19 szpitalach tymczasowych. 700 żołnierzy wspiera policję w kontroli przestrzegania kwarantanny.

PAP/mt