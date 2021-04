Prezes GPW: Zbudujemy cyfrowego spedytora

- Chcemy wykorzystywać nasze kluczowe kompetencje do wchodzenia w nowe obszary - mówi prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl w wywiadzie dla rp.pl

W 2020 roku ruszył projekt Polski Cyfrowy Operator Logistyczny. Koordynuje go GPW. Według Ministerstwa Aktywów Państwowych Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie i ułatwienie procesów dla branży Transport-Logistyka-Spedycja. Więcej o programie mówił Dietl w rozmowie dla portalu rp.pl.

Chcemy wykorzystywać nasze kluczowe kompetencje do wchodzenia w nowe obszary. Chodzi np. o przetwarzanie dużej ilości danych w czasie rzeczywistym. Zdecydowaliśmy się wejść w obszar technologii związanej ze spedycją i stworzyć cyfrowego operatora logistycznego, który byłby rodzajem dynamicznej alokacji przesyłek czy innych zleceń transportowych do rozproszonych polskich firm przewozowych. Obniży to koszty logistyczne dla polskich firm, liczymy, że o 10–15 proc. Jest to nowatorskie przedsięwzięcie w skali kraju. Pewne elementy nie są znane w Europie, być może na świecie. Liczymy, że zbudujemy cyfrowego spedytora i wachlarz usług wokół tego - tłumaczy Dietl.