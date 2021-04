PKP CARGO CONNECT z ofertą połączeń operatorskich do Turcji

PKP CARGO CONNECT i turecki Logitrans uruchamiają nowe połączenie operatorskie na trasie Polska – Turcja

Już w maju pojedzie pierwszy pociąg operatorski na trasie Gliwice – Izmit – Gliwice. Szczegóły i ostateczne warunki współpracy uzgodnione zostały na spotkaniu w Stambule z udziałem przedstawicieli PKP CARGO CONNECT i Logitrans. Firma Logitrans to wiodąca marka logistyczna w obszarze obejmującym głównie Azję, w tym Rosję, Kazachstan i inne kraje Wspólnoty Niepodległych Państw, kraje bałtyckie oraz Europę Środkową. – Jest to duży sukces handlowy i mamy nadzieję również biznesowy – komentuje Ivan Ružbacký, prezes PKP CARGO CONNECT.

Zakres współpracy między stronami ma dotyczyć uruchomienia pociągu operatorskiego na trasie Gliwice – Izmit – Gliwice, w ramach projektu sieci połączeń operatorskich, które są stałą ofertą PKP CARGO CONNECT. Izmit to jedno z ważniejszych miast na mapie gospodarczej Turcji, duży port leżący około 100 km od Stambułu, na wschodnim wybrzeżu Morza Marmara. Stałe połączenie na tej trasie będzie realizowane raz w tygodniu w obu kierunkach, a pierwszy pociąg wyruszy już na początku maja 2021 roku.

Przedstawiciele Spółki PKP CARGO CONNECT widzą spory potencjał rozwoju w połączeniach Polski z Turcją. – Jesteśmy przygotowani do zwiększenia liczby pociągów do dwóch w tygodniu jeszcze przed końcem roku – mówi Michał Gileta, menedżer w obszarze intermodalnym Spółki. – Będzie to zależało od zainteresowania wśród klientów naszym nowym połączeniem intermodalnym. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z naszego pociągu operatorskiego – dodaje Gileta. Poza transportem kolejowym i przeładunkami możliwe jest zapewnienie przewozu ciężarówkami zarówno od nadawców na terminal, jak i z terminala do ostatecznych odbiorców (pierwsza i ostatnia mila). Dodatkowo Spółka zapewnia obsługę celną.

Uruchomienie pociągów do Turcji jest bardzo ważne dla Grupy PKP CARGO, gdyż jest to kraj położony na ważnych szlakach handlowych, mogący pochwalić się dynamicznie rosnącą wymianą towarową. Miliony ton tych ładunków są przewożone także z i do Europy i my chcemy również je obsługiwać – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Uruchomienie pociągów operatorskich otwiera przed Grupą PKP CARGO perspektywy prowadzenia szerokiej działalności nie tylko w tym państwie, ale także w innych krajach basenu Morza Czarnego. Umacnianie obecności w korytarzu transportowym Północ-Południe jest jednym z priorytetów Strategii Grupy PKP CARGO – dodaje prezes Warsewicz.

PKP CARGO CONNECT to międzynarodowy operator z własnym zapleczem logistycznym. Firma, należąca do Grupy PKP CARGO, specjalizuje się w spedycji kolejowej i samochodowej. Operuje w Polsce, innych krajach Europy, a także w Azji. Realizuje ponad 40 tysięcy zleceń w ciągu roku z prawie wszystkich sektorów gospodarki. Wieloletnie doświadczenie umożliwia realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów logistycznych. Oferta PKP CARGO CONNECT obejmuje nie tylko spedycję kolejową i samochodową, ale także organizację transportu morskiego: przewozy promowe samochodów między Polską a Skandynawią, przewozy ładunków ponadgabarytowych i wyjątkowo ciężkich oraz logistykę biomasy i zbóż. Firma realizuje również przeładunki w portach morskich i terminalach lądowych oraz zapewnia kompleksową obsługę celną.

PKP Cargo/KG