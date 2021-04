KAS ostrzega przed fałszywymi SMS-ami o zatrzymanej paczce

Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed fałszywymi SMS-ami o zatrzymanej paczce przez „służby celne”. Według KAS wiadomości zawierają link strony, która ma na celu wyłudzenie pieniędzy

„Uwaga na fałszywe SMS-y, które sugerują, że nadawcą są służby celne. SMS zawiera informację o zatrzymaniu paczki/przesyłki. W rzeczywistości to kampania phishingowa, która ma na celu wyłudzenie środków pieniężnych” - informuje administracja skarbowa w piątkowym komunikacie.

„Ostrzegamy: wiadomość zawiera link do strony, która ma na celu wyłudzenie środków pieniężnych. Nie należy otwierać linków z takiej wiadomości, ani na nią odpowiadać” - radzi.

Rzeczniczka prasowa KAS Anita Wielanek apeluje do osób, które zainstalowały aplikację, do której prowadzi link, by najszybciej skontaktowały się ze swoim bankiem, ale zrobiły to z innego telefonu.

PAP/KG