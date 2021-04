Lokale użytkowe w czasie pandemii – zainteresowanie rośnie, ceny również

Pierwszy kwartał 2021 przyniósł wzrost zainteresowania lokalami użytkowymi. Mimo roku restrykcji i ograniczeń w większości miast wzrosły ofertowe ceny najmu i zakupu lokali – analiza Domiporta.pl

Liczba użytkowników serwisu Domiporta poszukających lokali użytkowych w pierwszym kwartale 2021 jest o 39 proc. większa niż przed rokiem. Wyniki są lepsze również, jeśli porównamy tylko dwa pierwsze miesiące roku - a więc przedpandemiczne miesiące roku 2020 z rokiem bieżącym.

W styczniu użytkowników poszukujących lokali na wynajem było o 37 proc. więcej, w lutym o 16 proc. więcej niż przed rokiem. Warto przy tym pamiętać, że początek 2020 roku był okresem dobrej koniunktury i wysokiego zainteresowania nieruchomościami. W marcu i kwietniu 2021 zainteresowanie lokalami użytkowymi utrzymuje się na poziomach z początku roku.

Lokale na wynajem

Zwiększone zainteresowanie przekłada się na wyższe ceny ofertowe. Stawki najmu m2 lokali wzrosły w pięciu z siedmiu analizowanych miast: najbardziej w Łodzi, Warszawie i Gdańsku. Ze spadkami mamy natomiast do czynienia w Gdyni i Poznaniu.

Lokale na sprzedaż

Ofertowe ceny m2 lokali użytkowych na sprzedaż rosły na wszystkich analizowanych rynkach oprócz Łodzi, gdzie ceny nieznacznie spadły -2 proc.. Z największymi wzrostami mamy natomiast do czynienia w Gdyni i Krakowie.

Lokale drożeją szybciej niż ich najem

Warto odnotować wyższe procentowo wzrosty cen ofertowych lokali na sprzedaż niż stawek ich najmu. Może się to wiązać z procesami, które obserwujemy również na rynku mieszkaniowym. Niskie stopy procentowe i coraz wyższa inflacja zniechęcają do trzymania pieniędzy na lokatach i w zachęcają do inwestycji np. w nieruchomości. Oba rynki - lokali i mieszkań - różnią się jednak w segmencie najmu. O ile stawki najmu lokali użytkowych są wyższe niż rok temu, to ofertowe stawki na rynku mieszkań spadły rok do roku na wszystkich analizowanych rynkach: od -4,1 proc. we Wrocławiu do -14,7 proc. w Gdyni.

Spada podaż ogłoszeń lokali użytkowych

Mimo obiektywnych trudności związanych z kolejnymi ograniczeniami i lockdownami, pracy zdalnej a co za tym idzie i bardzo trudnej sytuacji w wielu branżach w ciągu ostatniego roku nie odnotowaliśmy zwiększonej podaży ogłoszeń sprzedaży lub najmu w kategorii lokali użytkowych, która mieści m.in.: biura, magazyny, usługi, handel, gastronomię etc. W ujęciu rok do roku liczba ogłoszeń utrzymuje się na podobnych poziomach bądź spadła, co jest szczególnie widoczne w segmencie sprzedaży lokali. Tu dwucyfrowe spadki liczby ogłoszeń dotyczą czterech z siedmiu analizowanych rynków.

Zwiększone zainteresowanie lokalami użytkowymi jest dobrym sygnałem dla prognozowanego w 2021 odbicia gospodarczego. Rosnące stawki najmu i sprzedaży lokali pokazują również odporność tego segmentu rynku nieruchomości na zawirowania.

Mat.Pras./KG