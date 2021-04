Müller o Nowym Polskim Ładzie: prezentacja do połowy maja

Do połowy maja maksymalnie zostanie przedstawiony program Nowego Polskiego Ładu, będzie to albo ten weekend z 8. maja, albo następny - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że będzie to zależało od sytuacji epidemicznej w kraju

Müller był pytany w czwartek w programie „Tłit” w Wp.pl o to, kiedy zostanie przedstawiony program Nowego Polskiego Ładu; dopytywano go, czy na pewno będzie to 8 maja.

„Do połowy maja maksymalnie, albo to będzie ten weekend z 8. maja, albo następny, liczę, że to jest taka data, która jest możliwa” - odpowiedział. Zaznaczył jednocześnie, że sytuację może zmienić ewentualne pogorszenie w sytuacji epidemicznej.

Rzecznik rządu podkreślił, że podczas prezentacji będzie przedstawionych m.in. „kilka elementów o charakterze inwestycyjnym, rozwojowym, infrastrukturalnym w kontekście uzupełniania luk inwestycyjnych w mniejszych powiatach i gminach”.

Jak dodał, Nowy Ład to wiele propozycji - łącznie ok. 100 projektów w ramach 10 kluczowych obszarów.

Müller został zapytany, czy to prawda, że - jak podaje czwartkowa „Gazeta Wyborcza” - rząd planuje wprowadzenie rozwiązań, które pomogą zwalczyć problemy demograficzne, że rozważane jest m.in. zwolnienie z PIT dla młodych rodziców i dofinansowanie zakupu samochodu czy wsparcie dla babć i dziadków opiekujących się wnukami.

Rzecznik rządu odpowiedział, że „o części z tych rzeczy słyszy po raz pierwszy”.

Konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości, na której miała się odbyć prezentacja Nowego Ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu ugrupowania, planowano na sobotę 20 marca, ale jak podał PiS ze względu na ówczesne nasilenie pandemii została ona przełożona.

Zgodnie z zapowiedzią Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

PAP/KG