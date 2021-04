Boom na ogródki działkowe! Kawałek ziemi na wagę złota

Od 10 do nawet ponad 100 tys. zł – takie stawki widnieją w ogłoszeniach dotyczących odstąpienia prawa do użytkowania ogródka działkowego. Na parcele bezpośrednio od ROD-ów trudno liczyć. W największych miastach działek położonych w dobrej lokalizacji i utrzymanych w dobrym stanie jest jak na lekarstwo.

Wybuch pandemii koronawirusa przed rokiem pokazał, że posiadanie choćby skrawka ziemi w mieście jest na wagę złota. Boom na rodzinne ogrody działkowe jednak nie osłabł, co pokazuje znikoma liczba działek do przejęcia i astronomiczne nieraz ceny, za jakie członkowie ROD-ów oferują przejęcie praw do ogródków.

W Polsce znajduje się ponad 910 tys. działek należących do ponad 4,6 tys. ogrodów działkowych. Jak szacują przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców, wolnych działek w ROD-ach jest mniej ok. 1-2 proc.

–We Wrocławiu na 157 ogrodów działkowych wolnych mamy nieco ponad 300 działek. To średnio dwie działki na ogród – mówi Janusz Moszkowski, prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu.

Przeglądając oferty dotyczące ogródków działkowych zlokalizowanych w największych polskich miastach, widać, że stawki zdecydowanie poszły w górę. Jeszcze przed dwoma laty prawdo do użytkowania działki można było nabyć nawet za kilka tysięcy złotych. Obecnie 10 tys. zł to próg, od którego zaczynają się stawki dyktowane za najmniej zadbane parcele o powierzchni ok. 3 arów.

Jak wynika z ogłoszeń zamieszczonych w serwisie OLX, żeby zyskać prawo do działki leżącej w Warszawie, trzeba liczyć się z wydatkiem co najmniej 20 tys. zł. Wśród ofert można znaleźć jednak 3-arowe działki odstępowane za blisko 90 tys. zł, czyli za ponad 290 zł/mkw. W takim przypadku wraz z prawem do działki oferowany jest m.in. kilkudziesięciometrowy, ogrzewany domek modułowy.

Działki znajdujące się w krakowskich ROD-ach oferowane są od 25 do nawet 150 tys. zł, w Gdańsku ceny ofertowe wahają się od 15 do 164 tys. zł. Ceny za odstąpienie prawa do działki położonej w Poznani i Łodzi zaczynają się od 17 tys. zł.

Większe pole manewru mają chcący zostać działkowcami we Wrocławiu. W stolicy woj. dolnośląskiego najtańsze działki wyceniane są na niespełna 5 tys. zł. Najdroższe, wyposażone w drewniany, ocieplony domek, z oddzielną toaletą, a nawet kuchnią, wyceniane są nawet na blisko 50 tys. zł.

