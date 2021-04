Czy Gowin właśnie zdradził termin otwarcia gospodarki?

Uważam, że do końca maja cała polska gospodarka powinna być uwolniona – powiedział wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w poniedziałek w Poznaniu. Dodał, że można pomyśleć o otwarciu w rygorach sanitarnych np. ogródków restauracyjnych czy o puli miejsc w hotelach

Jarosław Gowin pytany przez dziennikarzy o ewentualne otwarcie hoteli po weekendzie majowym zaznaczył, że będzie to tematem obrad rządu w najbliższych dniach.

Pytany, które branże gospodarki powinny zostać „odmrożone” jako pierwsze, Gowin powiedział, że w konsultacjach z przedsiębiorcami ustalono, iż zaraz po majowym długim weekendzie trzeba otworzyć cały handel i ogromną większość usług.

Moim zdaniem w rygorach sanitarnych można też pomyśleć o otwarciu np. ogródków restauracyjnych czy o dostępie pewnej puli miejsc w hotelach – ocenił. - Wspólnie doszliśmy do wniosku (z Radą Przedsiębiorczości - red.), że 4 maja to powinien być start do takiego szybkiego odmrażania polskiej gospodarki, w tym także do udostępnienia wszystkim chętnym ogródków restauracyjnych, być może też pewnej puli, np. 50 proc. miejsc w hotelach. Ale to są na razie propozycje, które wypracowałem z przedsiębiorcami. Ostateczna decyzja należy do całej rady ministrów - podkreślił Gowin.