Kanał Sueski. Odszkodowanie zapłaci polski ubezpieczyciel

Na pokładzie statku Ever Given, który w marcu zablokował Kanał Sueski były ładunki należące do polskich importerów. Teraz polska firma Ergo Hestia, która ubezpieczała towary, zapłaci producentom odszkodowanie.

Statek Ever Given jest obecnie skonfiskowany z powodu sporu o odszkodowanie. Na jego pokładzie znajdują się kontenery należące do polskich producentów i ubezpieczone w polskiej firmie Ergo Hestia. Teraz ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu poniesionych przez producentów strat.

Łączne koszty, jakie ponieśli właściciele ładunków na kontenerowcu Ever Given szacowane są na miliard dolarów. Wartość ubezpieczonego przez Ergo Hestię majątku stanowi ponad 700 tysięcy złotych. Na razie nie wiadomo dokładnie, ile sopocka spółka zapłaci poszkodowanym firmom. Będzie to procent od wartości ładunku ubezpieczonego.

Ustalenie, kto i w jakiej wysokości powinien wypłacić poszkodowanym firmom zadośćuczynienie, jest złożonym procesem. Właściciele ładunków muszą przedstawić gwarancje ubezpieczyciela cargo, by odebrać ładunki z docelowego portu. Później eksperci zbierają odpowiednią dokumentację, na podstawie której Ergo Hestia wystawia gwarancje finansowe. One pozwolą firmom odebrać swoje towary z portu.

o2.pl/biznes/kp