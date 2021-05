Prezydent: energetyka musi chronić klimat

Energetyka wymaga dzisiaj głębokiego przekształcenia. Potrzebujemy stabilnych dostaw nowoczesnej energii, z bezpiecznych źródeł neutralnych dla klimatu. To jest dzisiaj jedyna droga, którą możemy podążać - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda. Prezydent Duda był pytany w niedzielę w wywiadzie w TVP Info o proces zamykania kopalń i przekształcania gospodarki energetycznej Polski.

Według prezydenta gospodarka energetyczna Polski, oparta na węglu, „dzisiaj wymaga głębokiego przekształcenia”. „To jest konsekwentne, spokojne, zaplanowane działanie, które będzie się odbywało w sposób kontrolowany. Po pierwsze osoby będą przechodziły na emeryturę. Po drugie w tym samym czasie będziemy kształcili nowe, młode kadry już do nowoczesnej gospodarki i w tym kierunku będziemy szli” - powiedział Andrzej Duda.

Jak dodał, chodzi o budowanie gospodarki na tyle nowoczesnej i innowacyjnej, żeby możliwe było osiągnięcie takiego poziomu płac, który będzie satysfakcjonujący dla mieszkańców regionów i ich wnuków. Wskazał przy tym, że węgiel należy ochronić i zatrzymać jako nasze dobro narodowe.

„Natomiast dzisiaj wyzwanie jest takie, aby budować nowoczesną gospodarkę, nowoczesną energetykę. Ta nowoczesna energetyka to jest energia ze źródeł odnawialnych, to jest energetyka, która chroni klimat. Uważam, że jest nasza dziejową odpowiedzialnością stanąć do tego wyścigu i odpowiedzieć +tak, my również, stać nas na to by być w awangardzie+” - mówił prezydent.