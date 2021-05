Trzaskowski o pandemii: Wzięliśmy odpowiedzialność w swoje ręce

„Staraliśmy się być szybsi niż rząd i to robiliśmy w czasie kryzysu – przekonywał Rafał Trzaskowski w rozmowie z ekspertami Atlantic Council

Prezydent Warszawy przedstawił własną wizję rzeczywistości, w której polskie samorządy lepiej od rządu poradziły sobie w kwestii walki z pandemią koronawirusa. Przekonywał, że doszło do swego rodzaju rywalizacji pomiędzy władzami lokalnymi i centralnymi.

Były napięcia pomiędzy samorządami a rządem centralnym, szczególnie w Polsce, gdzie nasz konserwatywny rząd nas nie lubi. Nasze relacje były napięte i było sporo rywalizacji. Na początku był chaos, ale zrozumieliśmy to, bo każdy był przytłoczony sytuacją. (…) Postanowiliśmy robić wszystko we współpracy z rządem, działaliśmy zgodnie z ich radami – dodał.

Trzaskowski próbował przekonywać, że to samorządowcy wzięli odpowiedzialność za sytuację w swoje ręce i wszystko świetnie zorganizowali. Jako argumentu użył m.in. punktów szczepień na… stadionach.

Następnie próbował wmówić swoim rozmówcom w Stanach Zjednoczonych, że samorządy były szybsze niż rząd, a jedynym problemem jest kwestia dostaw szczepionek.

Staraliśmy się być szybsi niż rząd i to robiliśmy w czasie kryzysu. (…) W wielu sytuacjach wyprzedziliśmy rząd, np. w kwestii przygotowania do szczepień. Lepiej od rządu wiedzieliśmy jak się przygotować. Byliśmy gotowi i czekaliśmy na szczepionki. Mamy teraz wielki program szczepień i już 3-4 tygodnie wcześniej niż rząd przygotowaliśmy odpowiednie miejsca. Teraz czekamy tylko na to, by dali nam szczepionki i jutro rozpoczniemy rejestrację obywateli, a w tydzień rozpoczniemy wielki program szczepień – powiedział Rafał Trzaskowski.