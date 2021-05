Azoty zwiększają produkcję kwasu azotowego

Grupa Azoty ZAK S.A. zakończyła wdrażanie innowacyjnej technologii dozowania tlenu do instalacji kwasu azotowego TK IV i TK V

Projekt zrealizowano przy współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicznych, a jego efektem jest intensyfikacja produkcji kwasu azotowego w skali ok. 120 t/dobę w przeliczeniu na 100% kwas azotowy. Oznacza to blisko 8-procentowy wzrost poziomu produkcji.

Technologia zastosowana w kędzierzyńskich zakładach bazuje na zastąpieniu tlenem części powietrza stosowanego do wybielania kwasu azotowego. Dzięki temu zwiększono główny strumień powietrza kierowanego do procesu utleniania amoniaku, jednocześnie poprawiając proces absorpcji i w efekcie doprowadzając do wzrostu poziomu produkcji kwasu azotowego. Zachowano przy tym stałe parametry pracy instalacji oraz wysoką jakość produktu.

Niewątpliwą przewagą metody jest wykorzystanie sprężonego gazowego tlenu z instalacji na terenie zakładu, dzięki czemu uniknięto prowadzenia mało bezpiecznego procesu odparowania tlenu ciekłego.

Jest to rozwiązanie znacznie bezpieczniejsze i racjonalne pod względem logistycznym. Przemawiają za nim także względy ekonomiczne. Projekt zrealizowano dzięki ścisłej współpracy naszych specjalistów z obszarów inwestycji i nawozów z Siecią Badawczą Łukasiewicz – podkreśla Artur Kamiński, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 4,3 mln zł.

Realizację projektu rozpoczęto w 2017 r. od analizy inżynieryjnej. Następny krok stanowiły udane próby technologiczne na instalacji TK IV w 2018 r., po których przystąpiono do realizacji inwestycji. Ruch testowy dla zadania przeprowadzono w I kwartale 2021 r.

Kwas azotowy stanowi podstawowy surowiec do produkcji nawozów saletrzanych, będących kluczowym produktem w ofercie Grupy Azoty ZAK S.A. Ponadto spółka stosuje go jako regulator pH, do redukcji emisji gazowych, a także sprzedaje go innym odbiorcom przemysłowym.

Azoty/KG