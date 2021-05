Rau przedstawi plan dla Białorusi

Komisja Europejska najprawdopodobniej przedstawi plan ekonomiczny dla demokratycznej Białorusi - poinformował w poniedziałek po zakończeniu spotkania ministrów spraw zagranicznych UE szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau

Wyraziłem zaniepokojenie postępującym zaostrzaniem się sytuacji na Białorusi. Społeczeństwo obywatelskie nadal znajduje się tam pod presją władz - oświadczył minister. - Bardziej optymistycznym akcentem było to, o czym mówił komisarz (UE ds. rozszerzenia) Oliver Varhelyi. Mianowicie to, że Komisja Europejska najprawdopodobniej przedstawi plan ekonomiczny dla demokratycznej Białorusi. Jest to inicjatywa pochodząca od premierów Grupy Wyszehradzkiej - powiedział Rau, referując przebieg spotkania ministrów.