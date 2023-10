UE przeprowadzi pierwsze w historii ćwiczenia wojskowe z bazy morskiej w Kadyksie w Hiszpanii, w dniach 16–22 października, z bazy Rota. 17 października będzie je obserwował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell

Podczas wizyty Borrelowi będzie towarzyszyć przewodniczący Komitetu Wojskowego UE generał Robert Brieger. Tego dnia szef unijnej dyplomacji wygłosi przemówienie przed Komitetem Wojskowym UE, który zbierze się w Sewilli.

Ćwiczenia będą polegały na symulacji operacji stabilizacyjnej z udziałem hiszpańskiego okrętu desantowo-desantowego „Juan Carlos I”, który dowodzi desantową grupą zadaniową składającą się z 31 jednostek, dysponującą zasobami morskimi, powietrznymi, lądowymi, kosmicznymi i cybernetycznymi.

Ćwiczenia będą obejmowały przygotowanie operacji, symulację ataku desantowego, zabezpieczenie i kontrolę morskiego portu wyładunku, a następnie rozmieszczenie sił lądowych.

UE pracuje nad wdrażaniem tzw. kompasu strategicznego. To ambitny plan działania na rzecz wzmocnienia unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony do 2030 r. Obejmuje to pierwsze w historii ćwiczenia UE „na żywo”.

