Świetne dane: KE podwyższa prognozę PKB dla Polski. Bezrobocie najniższe w UE!

Komisja Europejska podwyższyła w środę prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. z 3,1 proc. do 4 proc. KE prognozuje też, że w 2022 r. PKB Polski wzrośnie o 5,4 proc.

Zdaniem unijnych urzędników, wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, gospodarka powinna się ożywić w latach 2021 i 2022, wspierana przez popyt konsumentów i napływ środków z funduszu odbudowy.

Szacują też, że inflacja w 2021 r. w Polsce wyniesie 3,5 proc., a w 2022 r. 2,9 proc.; w 2020 r. było to 3,7 proc.

To nie przypadek, że Polska ma najniższe bezrobocie w UE, że w Polsce wzrosła produkcja przemysłowa, rozwijają się usługi, a eksport działa jak „dobrze naoliwiona maszyna”; to m.in. zasługa tarczy finansowej - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Premier powiedział w środę, że Nowy Polski Ład, który rząd przedstawi w najbliższych dniach, to też inwestycja w człowieka. „Czynnik społeczny w Polskim Ładzie jest zasadniczy, kluczowy, na niego kładziemy podstawowy nacisk” - podkreślił.

Przekonywał, że „to nie jest przypadek, że Polska „dzisiaj szczyci się tym, że ma najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej”. „To oznacza, że mogliśmy niejako osłabić ostrze ataku koronawirusa na polskie rodziny” - powiedział szef rządu.

Podkreślił, że nie jest też przypadkiem, iż w Polsce wzrosła produkcja przemysłowa. „To właśnie zasługa tarczy finansowej, to działanie polskiego funduszu rozwoju i innych instytucji wsparcia, które doprowadziły do zachowania potencjału eksportowego, przemysłowego, produkcyjnego a nawet do jego wzmocnienia, tam, gdzie niektóre polskiej sektory, polskie branże mogły wręcz rozwinąć swoje skrzydła” - mówił premier.

Morawiecki ocenił, że „wzrost produkcji przemysłowej zaskoczył wszystkich”.

To nie jest przypadek, że wzrósł również sektor usług, czego najlepszym dowodem jest eksport usług” - stwierdził Morawiecki. Jak zaznaczył, „wreszcie to nie jest przypadek, że cały polski eksport rośnie i działa jak dobrze naoliwiona maszyna”.

Czytaj także: Przełomowy moment. ORLEN przejmie innych bezgotówkowo!

Czytaj też: Po cyberataku na Wschodnim Wybrzeżu USA zaczyna brakować benzyny

PAP/gr/kp/