Podatek reklamowy zabrałby ponad 100 mln zł Polsatowi

Cyfrowy Polsat zaprezentował wyniki finansowe w segmencie mediów za I kwartał br. Grupa zanotowała wzrost przychodów sprzedażowych o 10 proc. do 507 mln zł i spadku zysku EBITDA o 1 proc. do 146 mln zł. Wpływy z reklam telewizyjnych zwiększyły się o 3,4 proc. do 271 mln zł.

W prezentacji zwrócono uwagę także na projekt ustawy o podatku od przychodów reklamowych.

Gdyby progi podatkowe zapisane w pierwotnej wersji projektu ustawy pozostały niezmienione, dodatkowe obciążenie rachunku wyników Grupy Polsat mogłoby znacząco przekroczyć 100 mln zł w skali 12-miesięcznej - stwierdzono w sprawozdaniu firmy.

Polsat oczekuje średniego jednocyfrowego wzrostu reklamy

Cyfrowy Polsat oczekuje, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu osiągnie średni jednocyfrowy wzrost w 2021 r., natomiast rynek reklamy internetowej ma szansę wzrosnąć o 8-8,5% w całym roku, powiedział prezes Telewizji Polsat Stanisław Jankowski

Jeśli chodzi o rynek reklamy telewizyjnej, to - tak jak komunikowaliśmy wcześniej - spodziewamy się średniego jednocyfrowego wzrostu w ujęciu całorocznym. Natomiast rynek reklamy internetowej - według ostatnich raportów Starcomu - powinien mieć dynamikę w okolicy 7%. Przy nieco bardziej pozytywnej sytuacji poziom 8-8,5% pewnie wydaje się realny - powiedział Jankowski podczas wideokonferencji.

W marcu br. Jankowski oczekiwał, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu zanotuje w 2021 r. wzrost na o około 6-6,5% r/r.

Przychody z reklamy i sponsoringu grupy Telewizji Polsat wzrosły o 3,4% w I kw. 2021 r. i wyniosły 271 mln zł.

W efekcie nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do poziomu 29,5%. To bardzo dobry kwartał dla nas - dodał Jankowski.

Grupa Cyfrowego Polsatu liczy na 1-proc. wzrost poziomu EBITDA w 2021 r

Grupa Cyfrowego Polsatu liczy na 1-proc. wzrost poziomu EBITDA w 2021 r., poinformowała członek zarządu Cyfrowego Polsatu Katarzyna Ostap-Tomann.

My nie publikujemy prognoz. Natomiast będę zadowolona, jeżeli utrzymamy EBITDĘ taką, jak w zeszłym roku, a będę bardzo zadowolona i mam nadzieję, że 1-proc. wzrost EBITDA osiągniemy w całym 2021 roku - powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann podczas wideokonferencji.

Grupa Cyfrowego Polsatu w 2020 roku osiągnęła wynik EBITDA w wysokości 4 191,9 mln zł. Z kolei w samym I kw. 2021 r. zysk EBITDA wyniósł 1 082,7 mln zł wobec 1 026,7 mln zł rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

ISBnews, Wirtualne Media/KG