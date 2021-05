Port Gdynia rośnie w siłę! Wzrost przeładunków i nowe inwestycje

W pierwszych czterech miesiącach roku Port Gdynia odnotował wzrost przeładunków na poziomie 6,7 proc. - poinformował we wtorek Marcin Wojciechowski z Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

„W analizowanym okresie Port Gdynia zanotował wzrost przede wszystkim w grupie towarowej ropa i przetwory naftowe +75,8 proc. r/r (rok do roku - PAP), węgiel +20,8 proc. r/r, drobnica +10,8 proc. r/r, z uwzględnieniem wzrostu przeładunku kontenerów do poziomu 313 316 TEU (kontener 20-stopowy - PAP), co oznacza wzrost +10,79 proc. r/r” - podał Wojciechowski.

Zaznaczył, że wyniki te wskazują na zasadność prowadzonych inwestycji w Porcie Gdynia, takich jak pogłębianie kanału portowego, budowa Portu Zewnętrznego, budowa Publicznego Terminala Promowego, jak i inwestycji w place składowe w zachodniej części portu.

Budowa Publicznego Terminala Promowego zakończy się w czerwcu. Koszt inwestycji to ok. 292 mln zł, z czego dotacja unijna wyniosła prawie 117 mln zł. Pierwsze promy na nowym terminalu pojawią się we wrześniu.

Nowy terminal w Gdyni da możliwość przyjmowania promów o znacznie większej długości, do 240 metrów, podczas gdy na obecnym terminalu mogą zawijać statki o maksymalnej długości ok. 170 metrów. Zaletą nowego terminala, w przeciwieństwie do obecnie funkcjonującego, jest również jego położenie, zlokalizowany jest bowiem blisko wyjścia z portu w morze.

Czytaj też: Morawiecki: Chcemy stworzyć pięć dolin wodorowych

PAP/kp