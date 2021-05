Polacy masowo ruszyli do centrów handlowych

Straty branży centrów handlowych pogłębiają się o kolejne miliardy złotych - przekazała PAP w środowym komentarzu Polska Rada Centrów Handlowych odnosząc się do decyzji rządu o przedłużeniu obostrzeń do 18 kwietnia. Szacowana wartość zadłużenia branży to nawet 90 mld zł - dodano