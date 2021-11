Wydatki świąteczne Polaków. Będą szukać oszczędności

Na prezent świąteczny dla jednej osoby 6 na 10 Polaków planuje wydać do 100 zł, wynika z badania zleconego przez CBRE. Na tańsze niż 50 zł upominki zdecyduje się 17 proc. osób, a 43 proc. przeznaczy na ten cel od 51 do 100 zł. Droższe prezenty chce wręczyć najbliższym 41 proc. osób - z tego 26 proc. wyda na ten cel od 101 do 200 zł, a 15 proc. obdaruje rodzinę i przyjaciół prezentami za ponad 200 zł

W 2019 roku Polacy mieli podobne plany, jeżeli chodzi o wartość świątecznych prezentów, co w tym roku. Wtedy 66 proc. osób planowała na prezent wydać max. 100 zł, a 45 proc. od 101 zł do 200 zł. Zatem jak widzimy, pandemia nie wpłynęła zbyt mocno na nasze plany zakupowe w zakresie prezentów. Wydaje się, że jeżeli będziemy szukali oszczędności, to w innych kategoriach, np. zakupów jedzenia - powiedziała szefowa sektora handlowego CBRE Magdalena Frątczak, cytowana w komunikacie.

Szukanie prezentów na ostatnią chwilę to domena większości Polaków osób. 61 proc. zapytanych w połowie listopada nie miało kupionego ani jednego prezentu świątecznego. 13 proc. osób przyznaje, że w tym roku nie zamierza wręczać żadnych upominków na Boże Narodzenie. 23 proc. ma już za sobą zakup części prezentów świątecznych, a 3 proc. kupiła wszystkie, wskazano również.

Większość z nas świąteczne zakupy zrobi przez internet (66 proc.), a niemal co druga osoba odwiedzi centrum handlowe (44 proc.). Co ciekawe, pandemia nie wpłynęła mocno na zmianę naszych preferencji dotyczących miejsc dokonywania zakupów. W 2019 roku rozkład był podobny. Zakupy w sieci wybierało wtedy 63 proc. osób, a co druga kierowała się do centrum handlowego. W tegorocznym zestawieniu podium najpopularniejszych świątecznych destynacji pod względem zakupu prezentów świątecznych zamyka hipermarket, który odwiedzi co piąty Polak (22 proc.). Świąteczne upominki w dyskoncie kupi 15 proc. Polaków, 8 proc. wybierze sklep przy ulicy handlowej, a zaledwie 5 proc. bazar - czytamy dalej.

Obniżona cena produktów będzie celem 61 proc. osób. Co piąty Polak nie będzie zwracał na to uwagi. Promocje okazują się ważniejsze dla kobiet - 68 proc. pań będzie polować na tańsze prezenty, w porównaniu do 53 proc. mężczyzn.

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna w terminie 19-22 listopada 2021 roku na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1 079 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

ISBnews/KG