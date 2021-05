Orlen publikuje pierwszy raport sponsoringowy

PKN ORLEN jako pierwszy w Polsce publikuje raport roczny za 2020 r. poświęcony działalności sponsoringowej. Koncern jest największym mecenasem polskiego sportu i kultury. Pierwsza tego typu publikacja na rynku zawiera szeroki opis projektów wspieranych przez ORLEN, efektów działalności sponsoringowej oraz wypracowanych przez lata dobrych praktyk w zakresie współpracy ze sportowcami, instytucjami kultury i partnerami społecznymi

PKN ORLEN to firma najczęściej angażująca się w działalność sponsoringową. Tak wskazało 54 proc. ankietowanych w badaniu przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinie w grudniu 2020 r. To wzrost aż o 11 punktów proc. Tym samym Koncern wyprzedził pozostałe analizowane marki.

Od trzech lat budujemy koncern multienergetyczny, który będzie mógł skutecznie konkurować na międzynarodowych rynkach, a przy tym jeszcze bardziej wzmocni polską gospodarkę. Jednym z narzędzi, które aktywnie wspiera nasze działania biznesowe, jest sponsoring sportu i kultury. W ten sposób budujemy globalną rozpoznawalność marki ORLEN, która jest obecna już w ponad 110 krajach na 6 kontynentach. W 2020 roku łączny ekwiwalent reklamowy, wynikający z naszej działalności sponsoringowej w obszarze sportu i kultury, wyniósł niemal 800 milionów złotych. Raport, który przygotowaliśmy, jest potwierdzeniem, że istotnie przyczyniamy się do rozwoju polskiego sportu i kultury, łącząc jego wsparcie z celami biznesowymi Spółki. Publikacja powstała także po to, by pokazać bardzo szeroki zakres naszej aktywności. Jako lider chcemy wyznaczać kierunki, dzielić się doświadczeniami i wypracowanymi przez nas wysokimi standardami współpracy ze światem sportu i kultury – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.