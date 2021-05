Wzrost produkcji przemysłowej w kwietniu i problem dostaw surowców

W prawdzie w kwietniu Główny Urząd Statystyczny odnotował wysoki wzrost produkcji przemysłowej w Polsce w skali roku, jednak dane dotyczące wielkości produkcji za marzec były lepsze. Dobre wyniki rodzimego przemysłu są pochodną wielu czynników. Jak czytamy na portalu bankier.pl, wśród barier dla rozwoju produkcji w Polsce analitycy wymieniają niedobory surowców, których przyczyną są zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw

Wzrost produkcji przemysłowej w kwietniu br. wyniósł 44,5 proc. w skali roku, jednak w porównaniu z poprzednim miesiącem wielkość produkcji zmalała o 9,2 proc. – poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści wskazują na ryzyko związane z zaburzeniami płynności w dostawach surowców. Ich zdaniem świetne wyniki przemysłu za kwiecień będą miały wpływ na krajową politykę pieniężną – informuje serwis bankier.pl.

W ocenie analityków Credit Agricole ożywienie w polskim przemyśle ograniczają niedobory surowców, materiałów i półfabrykatów.

Nieco zaskakujący w dzisiejszych danych jest odnotowany spadek produkcji po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych o 0,4 proc. pomiędzy marcem i kwietniem. Oznacza to, że sygnalizowane w badaniach koniunktury bariery w postaci wąskich gardeł w globalnych łańcuchach dostaw, a więc niedoborów surowców, materiałów i półfabrykatów stanowią czynnik ograniczający ożywienie w polskim przemyśle. Przykładowo, z uwagi na bariery podażowe (brak półprzewodników niezbędnych do produkcji) w kwietniu została wstrzymana produkcja w fabryce Volkswagena – czytamy w komentarzu analityków banku Credit Agricole do danych GUS o produkcji.