„Must have” każdego urlopowicza, czyli o co zadbać przed wakacjami?

Nareszcie wakacje! Wielu z nas po długich miesiącach przymusowej izolacji zaplanowało urlopy w kraju, ale też za granicą. O czym warto pamiętać przed wyjazdem na wakacje autem i jak się przygotować, żeby ten wyczekany urlop był dla nas czystym relaksem, a nie powodem do stresów? Oto kilka najważniejszych punktów

1. COVID

Planując wyjazd za granicę, powinniśmy wziąć pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, do którego zmierzamy, jak i zasady panujące w państwach, przez które będziemy przejeżdżać.

Bardzo pomocny jest tutaj serwis https://reopen.europa.eu/pl, dostępny także w formie aplikacji na telefon. Znajdziemy tu pełny i aktualny przegląd sytuacji zdrowotnej w krajach europejskich (zasady wjazdu do danego kraju, wymagane środki bezpieczeństwa związanego z koronawirusem, dostępność hoteli, restauracji lub atrakcji turystycznych).

Przydatne w przemieszczaniu się będzie też posiadanie tzw. unijnego certyfikatu cyfrowego Covid, który ma funkcjonować od 1 lipca. Będzie to bezpłatny, łatwy do zdobycia dokument w wersji papierowej lub podpisany cyfrowo kod QR (do wyboru), zawierający informacje o tym, czy ktoś jest bezpieczny pod kątem zakażania koronawirusem, czyli czy jest zaszczepiony preparatem dostępnym na rynku unijnym przeciw COVID-19, jest ozdrowieńcem lub ma negatywny wynik testu diagnostycznego (antygenowego lub PCR). Osoby z takim zaświadczeniem będą zwolnione z ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się po Unii Europejskiej, takich jak kwarantanna, samoizolacja czy testy.

2. Dokumenty i ubezpieczenie

Przed wyjazdem należy sprawdzić, czy mamy dostępne wszystkie wymagane dokumenty, jak np. dowód osobisty lub paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny (z aktualnym przeglądem), ważną polisę OC, a w szczególnych przypadkach także zieloną kartę, wymaganą przez cześć Państw w Europie (np. Czarnogórę, Albanię, Ukrainę, Turcję). Jeśli wybieramy się w trasę własnym autem zdecydowane warto też zapewnić sobie ubezpieczenie Assistance, które gwarantuje pomoc w razie awarii samochodu. Nawet jeżeli nie korzystamy z niego na co dzień, to podczas dalekiej podróży i krajowej i zagranicznej może okazać się prawdziwym wybawieniem. Doskonałym rozwiązaniem jest wykupienie krótkoterminowego Auto Assistance w LINK4, gwarantującego nam na czas trwania wyjazdu pomoc w razie awarii, wypadku, uszkodzenia czy kradzieży samochodu na terenie Polski i niemal całej Europy.

Możemy w ramach polisy liczyć na pomoc techniczną lub holowanie nawet do 200 km, samochód zastępczy (do 4 dni), nocleg i kierowcę zastępczego w razie potrzeby oraz nielimitowaną pomoc informacyjną na trasie. Z takim wsparciem rodzinne wakacje to sama przyjemność.

Warto też wcześniej sprawdzić, czy i jaki system opłat drogowych obowiązuje w danym kraju. W wielu z nich możliwy jest wcześniejszy zakup winiety. Szczegółowe informacje znajdziemy m.in. na stronie Polskiego Związku Motorowego https://www.pzmtravel.com.pl/.

No i na koniec coś, bez czego nie wyobrażam sobie wakacyjnej podróży – zakup polisy turystycznej. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie zastąpi ubezpieczenia turystycznego o szerokim zakresie. W LINK4 Klient może dostosować zakres ochrony do swoich indywidualnych potrzeb. Tygodniowe ubezpieczenie dla 1 osoby to zaledwie wydatek 30-40 zł, a korzyści przeogromne.

W zamian otrzymujemy zwrot kosztów leczenia, hospitalizacji wraz z zakwaterowaniem osoby towarzyszącej, pełen zakres NNW i OC w życiu prywatnym, a to już wydatki idące w tysiące, a czasem setki tysięcy złotych.

Możemy też bardzo indywidualnie dostosować zakres polisy, tak, by uwzględniała np. uprawianie sportów (także tych wysokiego ryzyka), ubezpieczenie bagażu, sprzętu elektronicznego, a także mienia pozostawionego w mieszkaniu na czas podróży. Indywidualną składkę błyskawicznie pomoże nam wyliczyć prosty kalkulator na stronie LINK4, a w razie potrzeby wybór najkorzystniejszej opcji doradzi konsultant. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 4444444.

3. Samochód

W różnych krajach stosowane są różne zasady dotyczące obowiązkowego wyposażenia samochodu i przed wyjazdem warto się do tego przygotować. Dla przykładu –we Włoszech wystarczą jedynie trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa, ale w Bułgarii konieczne należy mieć także gaśnicę i apteczkę. Na pewno niezbędnym minimum jest posiadanie takiego wyposażenia, jakie obowiązuje w Polsce, gdyż samochody wyjeżdżające za granicę mają prawo być wyposażone zgodnie z wymaganiami kraju, w którym są zarejestrowane. Z całą pewnością warto przed podróżą sprawdzić stan techniczny samochodu w warsztacie lub samemu skontrolować poziom płynów, ciśnienie w oponach czy stan wycieraczek. W związku z pandemią w każdym kraju na całym świecie zaleca się, aby podróżujący posiadali przy sobie maseczki oraz rękawiczki ochronne i płyn do dezynfekcji rąk. W razie jakichkolwiek problemów technicznych z autem ubezpieczenie Assistance w LINK4 zapewni nam szybką interwencję pomocy drogowej, holowanie auta oraz możliwość kontynuowania podróży zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

4. Zakazy i przepisy

W dzisiejszych czasach każdą potrzebną informację można znaleźć w internecie, warto więc przed wyjazdem zapewnić sobie odpowiedni pakiet danych dostępnych poza granicami Polski.

Pomocne będzie wcześniejsze zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w danym kraju, np. dotyczącymi ograniczeń prędkości na autostradzie, jak również dozwolonego dodatkowego wyposażenia samochodu. Nie wszyscy np. wiedzą, że popularny w Polsce wideorejestrator jest zakazany m.in. w Szwajcarii i Austrii.

W drogę!

Wyjazd za granicę samochodem to sporo spraw do załatwienia, ale też ogromna korzyść. Tak przygotowani do urlopu i ubezpieczeni od następstw różnych nieprzewidzianych zdarzeń możemy się naprawdę zrelaksować w podróży. A o to przecież chodzi. W końcu chcemy przywieźć z wakacji piękne wspomnienia i cudowną opaleniznę, a nie stertę rachunków do zapłacenia i masę stresów. Szerokiej drogi!