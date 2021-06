Premier: apeluję do wszystkich, aby się szczepić

Jest tylko jeden sposób na uniknięcie kolejnej fali epidemii i lockdownu, to szczepienia; apeluję do wszystkich, by się szczepić, dzisiaj szczepionki dostępne są dla wszystkich - powiedział we wtorek w Turku (woj. wielkopolskie) premier Mateusz Morawiecki.

Jest jeden tylko sposób, jeden mechanizm dzisiaj, który pozwala uniknąć tego, czego wszyscy się obawiamy mianowicie kolejnych lockdown-ów i kolejnej, czwartek fali (zakażeń) jesienią. I tym procesem, który może nam w tym dopomóc jest proces szczepień - powiedział na konferencji prasowej szef rządu.

Jak dodał, dzięki szczepieniom będzie można szybciej odmrażać te obszary gospodarki, które jeszcze częściowo podlegają regułom lockdownu.

Raz jeszcze apeluję do wszystkich o to, żeby się szczepić, dziś te szczepionki są dostępne myślę, że dla wszystkich, nie pomylę się jak powiem, że dla wszystkich praktycznie prawie od zaraz lub od zaraz - powiedział premier.

Podkreślił, że rząd od końca kwietnia konsekwentnie przedstawia zmiany dotyczące obostrzeń epidemicznych. „Kolejna komunikacja za parę dni, a następna zdaje się zaplanowana jest 24 bądź 25 czerwca, kiedy przedstawimy też już dalszą perspektywę” - zapowiedział Morawiecki.

We wtorek na rządowych stronach podano, że w Polsce wykonano dotąd 22 340 624 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 8 368 827 osób.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 26 886 540 dawek. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 21 182 dawek. Zgłoszono 10 300 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

PAP/RO

