Horała: Z Bydgoszczy do Warszawy koleją prawie dwa razy szybciej

Dzięki inwestycjom w ramach programu Centralnego Portu Komunikacyjnego podróż koleją z Bydgoszczy do Warszawy skróci się o prawie połowę, a pociągi na tej trasie będą kursować w godzinach szczytowych co 40 minut - powiedział w piątek w Bydgoszczy minister Marcin Horała

Program CPK w istocie jest programem rozwoju polskiej infrastruktury. Medialnie często utożsamiany jest z lotniskiem. Oczywiście powstanie nowe lotnisko hubowe i węzeł komunikacyjny dla tego systemu, ale jeżeli spojrzymy na wartość nakładów, wartość inwestycji to jest to przede wszystkim program inwestycji kolejowych. Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego to około 180 km nowych linii, około 230 km linii modernizowanych - podkreślił na konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. CPK.

Horała zaprzeczył, że region kujawsko-pomorski w tym programie jakoś został pominięty, a nawet może stracić. Wskazał, że w ramach CPK budowany jest system kolei dwóch prędkości, który jest w pełni zintegrowany i stanowi uzupełnienie istniejącego systemu kolejowego. Dodał, że jeżeli w danym miejscu nie pojawi się budowa nowej linii, to nie znaczy, że to miejsce nie odczuje korzyści z modernizacji całego systemu.

Według Horały znaczna część inwestycji w ramach CPK w województwie kujawsko-pomorskim zostanie zrealizowana do 2030 r. Cały program ma zakończyć się w 2034 r.

Długość podróży koleją z Bydgoszczy do Warszawy skróci się do dwóch godzin, czyli prawie o połowę. Połączeń będzie dużo w godzinach szczytowych w środku dnia, połączenia będą co 40 minut. Skrócą się też inne przejazdy, np. do Gdańska - 1 godz. 5 min, czy do Krakowa - prawie 3,5 godziny. Mieszkańcy prawie całej Polski znajda się w zasięgu pół godziny od linii kolejowej, a linia kolejowa da im dostęp do systemu komunikacyjnego całego kraju i przez hubowe lotnisko do całego świata - podkreślił pełnomocnik rządu ds. CPK.