PKO BP: Polska gospodarka jest w fazie szybkiego wzrostu

Krajowa gospodarka znajduje się w fazie szybkiego wzrostu. Ożywienie dotarło już do wszystkich sektorów, a budownictwo zaczęło gonić przemysł i handel – wynika z wtorkowego komentarza PKO BP do danych GUS.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2021 r. wzrosła 13,9 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 8,2 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Zdaniem ekonomistów PKO BP, dostępne dane pokazują trwałe ożywienie wydatków konsumentów po otwarciu galerii. Widać to po wewnętrznych danych banku o wydatkach jego klientów, jak i informacjach o natężeniu ruchu w galeriach handlowych, pochodzących od Polskiej Rady Centrów Handlowych, jak i z Google’a.

„Konsumpcja (nie tylko towarów ale też usług) będzie w 2021 głównym motorem wzrostu gospodarczego” – napisano.

Ekonomiści banku zwrócili uwagę na rosnące ceny w handlu detalicznym. Z danych GUS wynika bowiem, że sprzedaż detaliczna w ujęciu nominalnym w maju wzrosła o 19,1 proc., co – ich zdaniem – implikuje deflator na poziomie 4,6 proc., a więc najwyższym od 10 lat.

„Rosnące ceny zaczynają ograniczać wzrost w ujęciu realnym” – stwierdzili ekonomiści PKO BP.

Zwrócili oni uwagę, że w maju mocno wzrosła sprzedaż tekstyliów (o ponad 92,2 proc.), prasy, książek i sprzedaży w niewyspecjalizowanych sklepach (o 48,8 proc. ) czy mebli, rtv i agd (o 30 proc.).

„Symbolem powrotu do „normalności” jest też spadek udziału sprzedaży przez internet (do 9,1 proc. z 10,8 proc. w kwietniu)” – wskazali.

GUS we wtorek opublikował także dane o produkcji budowlano-montażowej. W maju 2021 r. wzrosła ona o 4,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 10,2 proc.

„Produkcja obejmująca obiekty inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 4,7 proc. r/r (vs -11,1 proc. w kwietniu), co wskazuje na ożywienie inwestycji infrastrukturalnych. Bardzo duże odbicie odnotowały jednostki wykonujące specjalistyczne roboty budowlane (19,0 proc. r/r i 15 proc. m/m), co wspiera oczekiwania na przyspieszenie inwestycji w kolejnych kwartałach” – podkreślili analitycy.